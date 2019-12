Majoritatea elevilor din R. Moldova studiază în limba română

12:10

Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei române, a venit cu un mesaj de Crăciun către românii din ţară, din Republica Moldova și de pretutindeni. În acest mesaj, Majestatea Sa Margareta a menționat că în aceste zile când fiecare dintre noi se găseşte alături de familie şi de prieteni, ar fi bine să fim alături în gând şi faptă și cu cei fără nimeni pe lume, cu cei aflaţi în suferinţă, cu cei care au pierdut pe cei dragi. „Anul 2019 a privit spre trecut şi spre viitor. Am încheiat sărbătoarea Centenarului Marii Uniri şi a Primului Război Mondial, iar tinerii români s-au simţit inspiraţi de curajul şi devotamentul Regelui Ferdinand şi al Reginei Maria. În acelaşi an, am exercitat pentru prima oară în istoria noastră preşedinţia Consiliului UE, unanim apreciată în ţările europene. Acum, la cumpăna dintre ani, vă îndemn să nu uitaţi că Marea Unire şi războiul au fost obţinute cu mare suferinţă, cu sacrificiu personal şi cu sacrificiu naţional. De asemenea, să nu uităm că performanţa noastră europeană se datorează în special sutelor de profesionişti care lucrează în instituţiile Statului, care muncesc devotat şi discret, fără să fie în luminile rampei”, a mai adăugat Custodele Coroanei române. Totodată, Majestatea Sa Margareta a trecut în revistă şi implicarea Familiiei Regală a României în viaţa publică a ultimelor decenii: „Familia mea şi cu mine am susţinut cauza României printr-un număr de vizite pe continent şi în vecinătatea europeană, urmând calea deschisă de Regele Mihai în anul 1997, când a efectuat primul turneu NATO. De atunci încoace, Familia Regală a realizat peste 350 de vizite externe, purtând interesele majore ale României. Pentru noi, 2019 a fost şi un an al proiectelor sociale, educaţionale, economice şi culturale. Am fondat patru noi burse regale, iar ele merg, în mod egal, la Bucureşti şi la Chişinău. Am condus misiuni economice şi universitare în mai multe ţări. Mai bine de 50 de instituţii şi organizaţii româneşti, cu o activitate competitivă pe plan european, se află sub patronaj regal. Proiectele umanitare ale fundaţiei mele şi ale Crucii Roşii au din ce în ce mai profund impact în societate”, se arată în mesaj. În încheiere, Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei române a venit cu un îndemn către toți românii care în aceste zile sunt alături de familie şi de prieteni. „Vă îndemn să vă îndreptaţi inima şi gândul către extraordinarul exemplu de iubire şi bunătate al Domnului Nostru Isus Hristos. Să fim alături în gând şi faptă cu cei fără nimeni pe lume, cu cei aflaţi în suferinţă şi cu cei care au pierdut pe cei dragi. Ne gândim la Regele Mihai, care nu mai este printre noi, dar se află în inimile şi cugetele noastre, aşa cum România a fost mereu în sufletul lui. Doresc tuturor românilor din ţară, din Republica Moldova şi celor departe de patrie şi de familie, la mulţi ani cu sănătate, speranţă şi pace sufletească! Aşa să ne ajute Dumnezeu!”, a conchis Majestatea Sa Margareta, în mesajul trimis marţi, de la Castelul Săvârşin. https://www.facebook.com/FamiliaRegala/videos/3560832757261989/?v=3560832757261989 Articolul Mesajul de Crăciun al Custodelui Coroanei române către românii din ţară, din Republica Moldova și de pretutindeni apare prima dată în InfoPrut.