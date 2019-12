(VIDEO) Ion Ceban: Exdrupo a spălat străzile cu cinci autospeciale pentru ca traseele principale să fie curate

15:50

Vehiculul special a primit numele Marty! Și nu doar din cauza că se referă la personajul principal din filmul Back to the Future, Marty Mcfly, dar și pentru că este o abreviere a denumirii complete Multiple de Actuator Research Test bed for Yaw control. Acest DeLorean unic a fost creat de un grup de tineri Articolul (VIDEO) Vezi cum acest DeLorean autonom se dă în specatol într-o cursă de drift! apare prima dată în AutoExpert.