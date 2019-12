Un tânăr beat a fost reținut după ce a încercat să mituiască un polițist de la Briceni

13:40

Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin (67 de ani), a participat la un nou meci demonstrativ de hochei pe gheață, în Piața Roșie din Moscova. Ca în fiecare an, imaginile au devenit din nou virale, scrie Digisport.ro. În acest an, Putin l-a avut în echipa sa pe ministrul Apărării, Serghei Șoigu, alături de alți veterani din […]