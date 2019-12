Brazii nevânduți de Crăciun în România iau calea Republicii Moldova. Comercianții profită

20:40

Publicatiile dedicate Chisinaului continua cu o noua carte, care a fost semnata de Larisa Ungureanu. Lucrarea ”Chisinaul in filme. Studiu filmografic” a aparut in cadrul unei serii intregi de volume, printre care „Chisinaul in literatura”, „Chisinaul in pictura” si „Chisinaul in teatru”.