Însemnele funerare amplasate în locurile publice din municipiul Chişinău urmează să fie demontate

"Odihneşte-te la Boogie Wonderland", a scris pe Instagram partenera ei Prudence Fenton, referindu-se la melodia grupului "Earth, Wind & Fire", la creaţia căreia Allee Willis a contribuit la sfârşitul anilor 1970. Allee Willis s-a aflat de asemenea în spatele unui alt mare succes al grupului funk, "September", apărut în 1978. Născută în Detroit, ea a marcat o întreagă generaţie compunând melodia de generic "I'll be there for you", interpretată de The Rembrandts, pentru celebrul serial "Friends". O altă melodie de generic, cea a filmului "Poliţistul din Beverly Hills", i-a adus în 1985 un premiu Grammy Award. "Unele dintre melodiile mele vor rămâne pentru totdeauna şi sunt foarte mândră", a declarat ea anul trecut, într-un interviu pentru New York Times. Allee Willis a fost inclusă în 2018 în "Songwriters Hall of Fame".