VIDEO | Fără zăpadă, dar fericiți. De Crăciun, bălțenii și oaspeții orașului au ieșit la distracție

Cea mai veche pădure fosilizată din lume a fost descoperită într-o carieră de piatră părăsită din nordul statului New York şi are aproape 400 de milioane de ani, transmite descopera.ro. Vestigiile celei mai vechi păduri fosilizate descoperite până acum indică faptul că în nordul statului New York s-au păstrat urmele unei păduri de acum 385 de milioane de ani. Cea mai veche pădure fosilizată din lume a fost descoperită într-o carieră de piatră părăsită din nordul statului New York şi are aproape 400 de milioane de ani, arată CNN. Vestigiile celei mai vechi păduri fosilizate descoperite până acum indică faptul […]