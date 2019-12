Prim-ministrul Chicu s-a întâlnit cu Ambasadorul Georgiei în Republica Moldova, Merab Antadze

07:00

Prim-ministrul Ion Chicu a participat la evenimentul de aniversare a 25 de ani de la constituirea Unității Teritoriale Găgăuzia. Șeful Guvernului a declarat că este o sărbătoare comună pentru toți cetățenii Republicii Moldova. În continuare, Premierul a menționat că prin constituirea unității teritoriale cu statut special a fost pusă baza pentru păstrarea identității naționale a găgăuzilor. „Împreună am învățat să construim, și să dezvoltăm un stat și o societate. Am învățat să ne auzim și să ne înțelegem. Am învățat să ne susținem și împreună să rezolvăm problemele țării. Găgăuzia este o regiune importantă a Moldovei, unde s-a reușit păstrarea obiceiurilor, limbii și culturii găgăuze”, a declarat Șeful Executivului. Premierul a remarcat eforturile dnei Irina Vlah, Bașcan al Găgăuziei în inițierea unui proces intens de industrializare a regiunii. Șeful Guvernului a precizat că reușitele Găgăuziei sunt rezultatul respectului reciproc, care a fost, este și va fi fundamentul unei societăți civilizate. „Ne unesc foarte multe lucruri, îndeosebi - obiectivele comune. Cu toții ne dorim să creștem bunăstarea oamenilor. Împreună muncim pentru a moderniza economia Moldovei, pentru a crea mai multe locuri stabile de muncă și mai multe oportunități de dezvoltare pentru tineri și pentru a crea aici condiții în care copiii noștri vor dori să trăiască acasă”, a mai precizat Ion Chicu.