Ucraina cercetează penal compania care a pus în circulație primul tren peste strâmtoarea Kerci

Președintele Igor Dodon a acordat un amplu interviu de bilanț Europei Libere, în care a explicat de ce aeroportul Chișinău trebuie să se întoarcă în proprietatea statulu iar infrastructura trebuie finanțată și cu credite din Rusia. A vorbit despre fosta și actuala majoritatea parlamentară, despre faptul că încă nu și-a declarat oficial candidatura la un nou mandat prezidențial și despre „subiectele care divizează” societatea și pe care încearcă să le țină în afara discursului publicPartea a doua a interviului de bilanț cu președintele Igor Dodon, realizat de Valentina Ursu.Europa Liberă: Ați discutat cumva cu omologul Dvs. rus și problema transnistreană sau ceea ce se întâmplă, în evoluție, pe acest dosar transnistrean? Pentru că, recent, un reprezentant al Ministerului de Externe din Federația Rusă critica Republica Moldova că nu a fost destul de cooperantă pentru semnarea protocolului de la Bratislava. Critici vin și de la Tiraspol. Ce se întâmplă, va fi semnat acest protocol? Igor Dodon: „În ceea ce ține de Protocolul de la Bratislava, din câte înțeleg, un compromis a fost găsit, s-a luat de bază formula lui Frattini, reprezentantul OSCE. Din câte înțeleg, un compromis a fost găsit. În ceea ce ține de critici, pe unele elemente: nu înțelegem poziția celor de la Tiraspol, în mare parte se referă la deschiderea conturilor bancare și nu pentru toți agenții economici, pentru că, am mai spus-o și cu alte ocazii, 99 la sută dintre agenții economici nu au probleme. Din Transnistria, mă refer.Nu au probleme cu conturile bancare deschise la Chișinău, în partea dreaptă a Nistrului.Au probleme câteva companii mari, care au o lichiditate foarte mare în lei, obținută de la procurarea energiei electrice de la Cuciurgan și ei vor acești lei să-i schimbe în dolari, sub niște contracte care pentru noi nu sunt tocmai transparente, în contextul landromatului, luptei cu frauda bancară, preîntâmpinarea spălării banilor. Sistemul nostru bancar nu poate accepta ceea ce a fost anterior. Ceea ce a fost inclusiv până în luna iunie, curent.Când ei schimbau leul în dolar și nu-i clar sub ce contracte și unde transferau banii aceștia. Noi acum am spus categoric și am vorbit cu Banca Națională, am vorbit cu colegii din guvern: noi lucrul acesta nu-l putem admite.”Europa Liberă: Dar banii aceștia ajungeau la Sheriff?Igor Dodon: „Păi, uitați-vă care era situația: noi, Energocomul, achităm în lei cumpărăm energia electrice, de la Moldavskaia GRĂS. Anual, e vorba de aproape două miliarde de lei. De ce în lei? Pentru că este tranzacție internă: Moldavskaia GRĂS, noi considerăm că este agent economic al RM, în interiorul țării – decontările doar în lei. Ei cu acești lei trebuie să facă ceva. Le-am spus: permiteți circulația leului în stânga Nistrului și rezolvați problema cu leii. Ei nu vor. Bine. Luați și transferați leii aceștia la Moldova-Gaz, pentru că voi consumați gazul și nu-l plătiți. Nu vor. Zic, în cazul ăsta, care-i problema? Și ei ce făceau? Ei transferau de la Moldavskaia GRĂS la Sheriff, pe intern. Adică pe intern leul circula în Transnistria. Și, leii ăștia, veneau în Moldova, în conturile lor, îi schimbau în dolari, și de aici îi transferau nu știu pe ce contracte, nu știu unde. Și lucrul ăsta a fost posibil până în mai-iunie, anul curent. Consider că lucrul ăsta-i inadmisibil. Din iunie, lucrul ăsta în RM este interzis.”Europa Liberă: Lăsați să se înțeleagă că formula Frattini este agreată de RM? Și ce prevede această formulă?Igor Dodon: „Dacă nu greșesc, vicepremierul pentru reintegrare, public, a semnat procesul de la Bratislava, în formula lui Frattini și l-a transmis la toate părțile. Să vă spun acuma în detalii, n-o să vă spun, pentru că acolo era vorba de un singur punct, care prevedea unele acțiuni din partea Chișinăului și din partea Tiraspolului. Pe pachetul cela pe care noi de obicei îl discutăm și, dacă nu greșesc, anume problema era cu conturile bancare din partea Transnistriei. Vă spun că partea Moldova a acceptat formula lui Frattini.”Europa Liberă: Am citit îngrijorările experților, cunoscători ai dosarului transnistrean, că s-ar putea până la anul nou să se pună la cale ceva, care nu e înștiințată opinia publică. Se pune ceva la cale? Igor Dodon: „Ce fel de variante poate să fie cu Transnistria? În afară de cele discutate în format larg, public, cu acceptul tuturor părților și acceptul Formatului 5+2. Nu poate avea loc nimic, oameni buni, și liniștiți-vă odată. N-o să discute Dodon nimic cu Putin despre Transnistria și nu poate fi implementat absolut nimic, dacă acest lucru nu va fi aprobat de comunitatea internațională, de UE, de SUA, de OSCE, de Ucraina, care este parte a procesului. De aceea, aceste speculații trebuie scoase. Ele tot timpul vor fi lansate, pentru că acesta este un subiect sensibil. În special pentru electoratul de dreapta, în special pentru cei care privesc cu incertitudine la Dodon, la relațiile cu Rusia. Și foștii parteneri, în special opoziția de dreapta, încearcă să speculeze, încearcă să arunce paie în foc, pentru ca tot timpul să fie fierbinte. Lucrul ăsta lor le trebuie doar în context electoral. Dar vreau să-i liniștesc și să le spun încă o dată: nu are loc și nu poate fi niciun fel de discuție referitor la soluționarea politică a diferendului transnistrean.”Europa Liberă: În timpul apropiat, se va deschide Coșul politic 3, care prevede acordarea unui statut juridic pentru regiunea transnistreană?Igor Dodon: „Eu sunt sigur că până, cel puțin, la alegerile prezidențiale nu va fi nicio discuție. Trebuie să ne ocupăm de problemele curente. Așa numitul protocol, proces Berlin Plus. Trebuie să vedem ce reușim în protocolul de la Bratislava. Avem agendă destul de clară în ceea ce ține de telefonia mobilă, de exemplu. Eu am avut o întrevedere cu compania ORANGE și există soluții cum trebuie să ne mișcăm mai repede. Trebuie să vedem ce facem cu conturile bancare. Trebuie să vedem ce facem cu această sumă mare de lei, care a apărut în Transnistria. Ce fac ei cu acești lei? Cum ei intră în circuitul legal, în stânga Nistrului, în dreapta Nistrului? Avem o mulțime de probleme, pe care trebuie să le soluționăm. Însă soluționarea politică sau, cum îi spuneți Dvs., pachetul nr. 3, eu cred că până la alegerile prezidențiale, la sigur nu va fi discutat.”Europa Liberă: Despre distrugerea munițiilor, promisă de partea rusă, mai discutați? Igor Dodon: „Distrugerea munițiilor este un subiect pe agendă. Eu am primit o adresare oficială din parte dlui Șoigu, ministrul apărării, care propune o agendă în acest sens...”OSCE și alți parteneri sunt gata să finanțeze. Inclusiv acest proces.Europa Liberă: Și când începe agenda? Igor Dodon: „Ei propun în câteva etape: prima:să facă inspecție; a doua: să vedem ce utilaj trebuie; a treia: trebuie să vedem nemijlocit procesul. Este și poziția partenerilor noștri în Formatul 5+2, care insistă că aceste discuții trebuie să aibă loc doar cu participarea OSCE. OSCE și alți parteneri sunt gata să finanțeze. Inclusiv acest proces.”Europa Liberă: Adică nu doar Rusia va finanța procesul de distrugere a munițiilor?Igor Dodon: „OSCE este disponibil, ei au spus-o la mai multe întrevederi oficiale cu președintele țării că ei sunt gata și au și resurse pentru a finanța acest proces. De aceea suntem doar la etapa de tatonare a poziției părților. Interesul nostru rămâne același. Noi cât mai repede trebuie să reutilăm, să scoatem aceste muniții de pe teritoriul RM.”Europa Liberă: Cu Vladimir Krasnoselski o să vă mai întâlniți?Igor Dodon: „Până la anul nou nu, au rămas câteva zile, dar la sigur, în luna ianuarie-februarie ar fi bine să ne vedem și să vedem care este agenda pentru anul următor.”Europa Liberă: Eu de ce vă întreb, pentru că dl Flenchea, într-un interviu pentru Europa Liberă s-a arătat foarte dezamăgit de felul cum se comportă așa-zisul negociator din partea Tiraspolului la aceste discuții și ridica mari semne de întrebare dacă se va ajunge la compromisuri.Igor Dodon: „Negociatorii știți cum îs: deseori ridică planca, ca pe urmă s-o dea mai jos. Ei negociază acum mai dur, este consilierul meu, dl Șova, care-i gata în orice moment să-i acorde suportul vicepremierului care se ocupă de aceste probleme. În ceea ce ține de dialogul cu dl Krasnoselski, eu cred că a fost un dialog bun pe parcursul ultimilor trei ani și el trebuie continuat și în anul următor.”Europa Liberă: Îi spuneți, cu aceste ocazii, când vă întâlniți, că Transnistria trebuie să aibă grijă cum își soluționează problema datoriei pentru consumul de gaze?Igor Dodon: „Noi multe întrebări discutăm, și despre viitorul Transnistriei și despre multe-multe alte lucruri. Cu această ocazie, eu de multe ori am spus, și public am spus – și lor le-am spus, și rușilor le-am spus – că consumatorii din dreapta Nistrului niciodată nu vor achita aceste datorii. Pentru că noi ne achităm facturile noastre, noi plătim pe gaz în fiecare lună. Iaca anul ăsta am plătit o sută de procente față de Gazprom, tot ce am consumat. Care n-au achitat, cu aceia trebuie de clarificat.”Europa Liberă: Dvs. ați promis o reducere a tarifelor pentru importul gazelor rusești. Igor Dodon: „Eu am promis o reducere a prețului începând cu 1 ianuarie, el va fi redus și va fi redus esențial, cu 50-60 de dolari mai ieftin.”Europa Liberă: Și pentru consumatorii casnici? Igor Dodon: „Pentru consumatorii casnici am spus că tendința din anul următor ne-ar putea permite să facem o reevaluare a tarifelor și vom vedea care este dinamica în luna martie-aprilie și vom lua o decizie în acest sens.”Europa Liberă: Gazpromul nu ar avea interes să fie dat în folosință gazoductul Iași-Chișinău? Igor Dodon: „Nu cred.”Europa Liberă: Am auzit mai multe constatări de felul ăsteia.Igor Dodon: „Da ce au ei cu asta? Pentru acest gazoduct, Iași-Ungheni-Chișinău, alt gaz decât rusesc nu va fi.”Europa Liberă: Sunteți sigur?Igor Dodon: „Românii cumpără gaz rusesc, ceea ce extrag ei intern, România, nu le ajunge pentru consumul lor și ei cumpără suplimentar din Rusia. Așa că, chiar dacă va fi – eu vreau să fie construit mai repede acest gazoduct, pentru că ține de securitatea energetică a statului – dar acolo tot gaz rusesc va fi. Dacă tranzitul prin Ucraina va fi în următorii cinci ani și avem și reversul care a fost negociat de dl Ceban, directorul Moldova-gaz, și e pus la punct bine, e bravo în acest sens.”Europa Liberă: Se pare că și fostul guvern și-a pus umărul la rezolvarea acestei probleme.Igor Dodon: „Este director la Moldova-Gaz.”Europa Liberă: Am înțeles. Chiar dacă acest gazoduct va fi construit mai repede (...) acest gazoduct, din punct de vedere economic, el va sta pustiu, gol și va genera cheltuieli...”Igor Dodon: „Da, ei și-au pus umărul deoarece au acceptat candidatura dlui Ciobanu. Când eu l-am propus, dna Maia Sandu la acceptat, cu toate că dl Năstase era categoric împotrivă. Îl vroia pe Machedon sau nu știu pe cine acolo. Dar asta-i altă întrebare. Chiar dacă acest gazoduct va fi construit mai repede, și îmi doresc în anul viitor să fie dat în exploatare, în cazul când tranzitul prin Ucraina se va păstra, acest gazoduct, din punct de vedere economic, el va sta pustiu, gol și va genera cheltuieli, cheltuieli de întreținere, fără a fi utilizat.”Europa Liberă: Dar vi se pare că Ucraina și Rusia au ajuns la un compromis pentru încă cinci ani și atunci Dvs. ziceți că el va rămâne pustiu? Igor Dodon: „O să vedeți. O să ajungem, după darea în exploatare. Eu îmi doresc, încă o dată, eu îmi doresc ca acest gazoduct să fie finalizat mai repede. De ce? Fiindcă ține de securitatea energetică a statului, dar o să vedeți că dacă există în continuare tranzitul prin Ucraina, 5 ani, și noi îl dăm în exploatare anul viitor, patru ani el o să stea pustiu și o să ne genereze costuri de întreținere. O să vedeți!”Europa Liberă: Da aveți o soluție, ca să nu genereze pierderi?Igor Dodon: „Trebuie specialiștii să se așeze, poate o parte din gaze, care sunt livrate către România, către Balcani, să fie date prin gazoductul ăsta. Dar nu cum era din start prevăzut, dinspre România spre noi, dar de la noi spre România, în calitate de tranzit, dar asta trebuie să vadă specialiștii.”Europa Liberă: Foarte multă lume se întreabă ce face Igor Dodon, ca să fie dus la bun sfârșit dosarul furtului miliardului. Igor Dodon: „Facem tot ce stă în puterile noastre. Avem un procuror general nou...”Europa Liberă: Care a spus că-s foarte puțini procurori, care instrumentează doar 10 la sută din toate cazurile. Igor Dodon: „...are trei – patru luni, am hotărât să nu mă implic în activitatea procurorului, nu îl invit, nu discut. Doar am format Consiliul Suprem de Securitate (CSS), pentru a scoate toate speculațiile, dar din informațiile care le am eu, el destul de activ este implicat în proces, și eu cred că, imediat după anul nou, ar fi bine să-l invit la CSS, pentru a veni și cu unele detalii. Pentru că oamenii așteaptă și trebuie să ne mișcăm mai repede.”Europa Liberă: Dvs. credeți că chiar mai pot fi întorși banii în haznaua statului?Igor Dodon: „De fiecare dată mă întrebați acest lucru. Eu consider se cere suplimentar... se pare că s-au întors 2,5 miliarde, da?”Europa Liberă: Da, dar acelea din bunurile băncii.Din afara țării noi putem întoarce mai mulți bani.Igor Dodon: „2,5 miliarde, care s-au întors, încă 2-3 miliarde pe care sunt puse sechestre, în Moldova, dar marea majoritate sau grosul banilor sunt în afară țării. De aceea, un lucru care nu s-a făcut pe parcursul ultimilor ani, urmărirea, inclusiv penală, în afara țării. Am discutat cu Banca Națională, am discutat cu FMI, sperăm că următoarele câteva luni procesul necesar pentru a lansa aceste activități se va finaliza. Din afara țării noi putem întoarce mai mulți bani.”Europa Liberă: Ilan Șor e plecat de cinci luni. El în fiecare zi apare, public, așa. în discuțiile cu cetățenii de la Orhei, are mesaje cu regularitate, nu e clar ce face justiția. Igor Dodon: „Dl Șor, din câte cunosc, este în căutare internațională, dat pe toate liniile posibile, și bilateral, și multilateral, și Interpol. Se află într-un stat care, ca cetățean al căruia, nu sunt gata să-l extrădeze, dar aceasta nu însemnă...”Europa Liberă: În statul Israel.Igor Dodon: „...dar aceasta nu înseamnă că autoritățile din RM nu vor întreprinde acțiuni în continuare: deblocarea activelor, active sunt nu doar în Israel, sunt și în alte state, și organele respective se ocupă de acest lucru, și eu cred că vom obține rezultate și în acest sens.”Europa Liberă: Și veți obține rezultate și pe cazul lui Vladimir Plahotniuc?Igor Dodon: „Dl Plahotniuc de asemenea este dat în căutare internațională. Văzând că la Interpolul oficiului central de la Lion situația era suspendată, noi am luat decizia, la CSS, să mergem și pe bilaterală, adică ne-am adresat direct autorităților din SUA, din Marea Britanie și din România. Locațiile unde au apărut ceva informații publice că ar putea să se afle. Aceste demersuri de la CNA au plecat imediat după ședința CSS.”Europa Liberă: Și răspunsuri nu sunt?Igor Dodon: „O săptămână două în urmă au plecat. Noi ținem sub control.”Europa Liberă: Mai rămâneți la declarația pe care ați făcut-o, că îl așteptați pe Vladimir Plahotniuc în cătușe în RM?Igor Dodon: „Da eu cred că toți înțeleg că altă formulă nu poate fi. Eu nu cred că el va reveni altfel în RM.”Europa Liberă: Dar el mai are stăpânire asupra a ceea ce se întâmplă în PD? Igor Dodon: „Am răspuns chiar din start la această întrebare. Influența dlui Plahotniuc asupra PD a scăzut dramatic și, cu excepția a câțiva deputați, eu cred că nu mai are dialog nimeni cu dânsul.”Europa Liberă: Foarte pe scurt, câteva întrebări. În sondajele de opinie, apare informația că numărul celor care vor unirea cu România e în continuă creștere. Când ați venit la președinție, se pare că erau doar cinci formațiuni unioniste. Astăzi sunt zece. Igor Dodon: „Să le interzicem?”Europa Liberă: Nu, Dvs., inițial, ați zis că vreți să le interziceți, dar se pare că prin lege, Vitalia Pavlicenco a câștigat că nu e cu putință să fie interzis legal aceste partide.Igor Dodon: „Care este întrebarea?”Europa Liberă: Cum vă explicați creșterea numărului celor care vor Unirea? Cei care se declară că sunt pentru unire, în mare parte, nu sunt, ideologic, pentru acest proces, pur și simplu dezamăgirea.Igor Dodon: „Dezamăgirea în autoritățile din RM. Eu cred că imediat ce va crește calitatea vieții, iar guvernul face tot posibilul în acest sens, inclusiv inițiativele președintelui, imediat ce vom face investiții majore în economie, numărul celor care nu își văd viitorul în acest stat va scădea. Pentru că cei care se declară că sunt pentru unire, în mare parte, nu sunt, ideologic, pentru acest proces, pur și simplu dezamăgirea. Știți, când vezi că lucrurile nu se schimbă spre bine, spui: da măcar cu...! Am vrut să spun ceva urât, dar nu spun. Dar să rupă situația asta într-o parte, îmbunătățirea calității vieții, reformele justiției, lupta cu corupția. Punere la pușcărie a celor care sunt vinovați. O să se schimbe lucrurile.”Europa Liberă: Pentru anul viitor aveți preconizate vizite în Occident? Apropo, să ne spuneți numărul exact al vizitelor pe care le-ați intreprins în Federația Rusă. Igor Dodon: „Nu știu exact. Dacă vreți, aflu și vi-l spun.”Europa Liberă: Sunt 30 în 3 ani de președenție? Igor Dodon: „Nu cred, dar nici nu le-am numărat.”Europa Liberă: Și în Occident – o să mergeți?Preconizăm pentru anul viitor vizite și în Est și în Vest.Igor Dodon: „O să mergem. Preconizăm pentru anul viitor vizite și în Est și în Vest. Unele sunt deja în pregătire. De exemplu, în luna ianuarie, în afară de vizita în Israel (care nu este în Occident, o să-mi spuneți), pe data de 23, în legătură cu Holocaustul. Am planificat participarea la ședința Adunării Parlamentare a Consiliului Europei pe 29 ianuarie, unde voi veni și cu un speech în fața deputaților din Parlamentul European. Pentru luna februarie de asemenea avem careva deplasări în Occident, acum se discută toate detaliile, așa că agenda este...”Europa Liberă: La Bruxelles, în UE o să ajungeți? Mai contați pe asistența financiară din parte UE? Igor Dodon: „Evident. Dl prim-ministru, ieri, a avut o discuție cu dl Mihalko. Dlui mi-a transmis conținutul discuțiilor, eu cred că este un dialog bun, cred că partenerii noștri occidentali trebuie să înțeleagă că guvernul actual poate da și oferi rezultate mult mai bune, inclusiv pe Acordul de Asociere, inclusiv pe reforme și noi vom demonstra prin exemple concrete acest lucru.”Europa Liberă: Dar cum se va debloca asistența financiară din partea UE?Igor Dodon: „Toate condițiile necesare de a fi implementate de RM, mă refer la aprobare tehnică, legi, eu cred că vor fi și sunt deja, o parte, asigurate. Condițiile politice, care pot fi interpretate cum doriți, că nu așa s-a uitat sau nu așa a răspuns, aceasta ține deja de decizia partenerilor noștri europeni.Dar, încă o dată repet, din dinamica discuțiilor care sunt cu oficialii europeni, eu cred că relațiile sunt bune, noi ferm am declarat și reconfirm, că vom implementa acordul de asociere cu UE, noi vom implementa reformele necesare în RM, inclusiv reforma justiției, care a fost pe larg discutată de dl prim-ministru, acum, când a fost în vizită la Strasbourg și de Buquicchio, când a fost la Chișinău. Îl așteptăm pe Buquicchio și în ianuarie, mi se pare că o să fie un eveniment, sau în februarie, la Chișinău, unde voi avea și eu posibilitatea să discut cu el, de aceea angajamentul nostru față de partenerii occidentali, și nu doar al nostru, le-au luat și guvernele de până la noi, noi le vom implementa.” Europa Liberă: Nu va fi izolată RM?Partenerii noștri, toți, dar mă refer acum la cei occidentali, sunt persoane înțelepte. Ei înțeleg că trebuie să meargă cu guvernul, nu cu persoana.Igor Dodon: „Cât nu și-ar dori foștii noștri parteneri să fie izolată, să ne pună careva interdicții, lucrul ăsta asta nu se va întâmpla. Pentru că partenerii noștri, toți, dar mă refer acum la cei occidentali, sunt persoane înțelepte. Ei înțeleg că trebuie să meargă cu guvernul, nu cu persoana XYZ, nu cu politicianul. Pe parcursul ultimilor 10 ani, foarte mult s-a mizat, din partea partenerilor de la Bruxelles, pe politicieni. Și pot să vă enumăr pe degete cum au dat-o toți în bară, inclusiv și fostul prim-ministru, care a fost demis pe data de 12 noiembrie. Pentru că dumneaei a provocat această situație, spre nemulțumirea multor parteneri europeni, care au rămas uimiți de această abordare nematură, total nematură, din parte fostului prim-ministru.”Europa Liberă: Dar se pare că tot acești parteneri continuă să sprijine ceea ce s-a făcut pe timpul guvernării Sandu. Igor Dodon: „Eu cred că dinamica este una bună și totul va fi bine.”Europa Liberă: Dvs. nu vreți să spuneți dacă veți candida pentru un al doilea mandat la președenție, dar Partidul Socialiștilor a decis că rămâne candidatura lui Igor Dodon să fie sprijinită pentru această cursă prezidențială. Igor Dodon: „A rămas eu să accept.”Europa Liberă: De ce atât de greu decideți?Igor Dodon: „Pentru că agenda mea personală, a colegilor, acum este axată pe ce trebuie să facem în următoarele 7-8 luni. Noi n-avem timp. Campania electorală, și-aici vreau încă odată să punctez un lucru, alegerile prezidențiale vor avea loc în luna octombrie-noiembrie 2020 și președintele va fi ales prin vot direct. Niciun fel de modificări ale Constituției.”Europa Liberă: Și credeți că Curtea Constituțională nu ar putea să revină?Igor Dodon: „Eu sunt ferm convins că Curtea Constituțională nu va face jocuri, cum a făcut-o cu patru ani în urmă.”Europa Liberă: Dar atuncea a făcut jocuri în favoarea ca să câștigați mandatul.Igor Dodon: „Da cine știa cine o să câștige? Nimeni nu știa cine o să câștige. Atuncea s-a făcut în situația că era presiunea foarte mare în piață, care cerea alegeri directe a președintelui. S-a început și un referendum, noi am protestat și s-au gândit că asta e formula cea mai bună. Haideți să revenim la alegeri directe a președintelui. Dar, repet, sunt ferm convins că Curtea Constituțională nu va încerca să facă jocuri pentru modificarea Constituției privind alegerile prezidențiale.Alegerile prezidențiale vor avea loc prin vot direct, așa cum și-o doresc 95% din cetățeni.Pe de altă parte, sunt ferm convins că în parlament nu va fi majoritate constituțională pentru a modifica Constituția. Cel puțin, deputații socialiști nu vor veni cu o astfel de inițiativă. Astfel, alegerile prezidențiale vor avea loc prin vot direct, așa cum și-o doresc 95% din cetățeni. Campania va începe în luna august-septembrie, anul viitor, adică, practic, avem 7-8 luni în față pentru a oferi rezultatele pe care le așteaptă oamenii. De aceea, atunci când m-ați întrebat de ce așa greu, pentru mine acum obiectivul de bază este oferirea rezultatelor pentru oameni. Și noi vom oferi aceste rezultate, o să vedeți.”Europa Liberă: Dar vă este frică de un duel cu Maia Sandu?Igor Dodon: „Mie nu mi-i frică. Dacă nu m-am temut eu de Plahotniuc, să mă tem eu de Maia Sandu?”Europa Liberă: Dle Președinte, am citit această investigație din Ziarul de gardă.Igor Dodon: „Și eu am citit-o, eu am răspuns la întrebări.”Europa Liberă: Că mai mulți oameni din anturajul Dvs. ar fi beneficiat de sprijin, de favoruri.Igor Dodon: „Da ați văzut undeva sprijin sau favoruri?”Europa Liberă: Vă întreb pe Dvs.Igor Dodon: „Mie mi se pare că e o investigație cam suptă din deget. De ce n-au întrebat în sat? Jumătate de sat sunt Dodoni, trebuia să-i includă pe toți în investigație. De fapt, această investigație a demonstrat încă o dată că, cât nu încearcă să caute ceva ilegal despre președintele Igor Dodon, nu găsesc nimic. Mi-au dat întrebările, ați văzut că am răspuns la aceste întrebări. Și poate chiar mi-au făcut o favoare la această etapă, că au venit cu această investigație și mi-au oferit posibilitatea să răspund la aceste întrebări. La care am răspuns deschis, pe fiecare punct, separat. Și acuma, dacă aveți întrebări, am răspuns la toate și sunt deschis în continuare.”Europa Liberă: Am văzut inclusiv deputați despre care se crează, începând cu dl Furculiță și terminând cu alții.Igor Dodon: „Furculiță în genere-i eroul la mai multe activități. Așa-i, persoanele publice tot timpul au de suferit. Cu regret.”Europa Liberă: Dar există acea suprafață atât de frumos amenajată, la Sadova: pădure, iaz...?Igor Dodon: „Valentina, eu am răspuns la această întrebare, foarte clar. Și vreau să mulțumesc celor care mi-au pus această întrebare. Intrați și vedeți răspunsurile mele. Pentru ce noi să repartizăm încercarea, puțin speculativă, a unor colegi de breaslă ai Dvs. Au pus întrebarea, am răspuns. Mai au alte întrebări, pe alte teme, haideți să răspund.”Europa Liberă: Cum nu vreți să fie anul 2020?Igor Dodon: „Nu vreau să fie unul de războaie politice, dar probabil va fi. Pentru că e campanie electorală și orișicare campanie electorală este plină de lupte politice. Nu-mi doresc anul 2020 să fie anul alegerilor parlamentare anticipate, pentru că aceasta înseamnă din nou instabilitate. Pentru că, după alegeri parlamentare anticipate, noi am avut experiența acestui an. Șase luni sau cât a durat?”Europa Liberă: Atât a durat.Igor Dodon: „Aproape... bine, februarie până în iunie: martie, aprilie mai... aproape patru luni, trei luni jumate a durat această incertitudine, de aceea, da cu tot cu campania electorală, două luni. Iată-le-s 6 luni. Nu doresc în acest an, în următorul an, să fie alegeri parlamentare anticipate. Restul, eu cred că orice proces poate fi gestionat.”Europa Liberă: Societatea ar putea, de la dezbinare, să ajungă la consolidare? Igor Dodon: „Noi ne dorim acest lucru.”Europa Liberă: Dar e foarte greu să-l înfăptuiești.Igor Dodon: „Și, dacă-ați văzut, tot ceea ce întreprind eu personal, care tot timpul am fost învinuit că dezbin pe Rusia-Europa. Eu nu dezbin pe Rusia-Europa. Sunteți de acord? Uitați-vă, cu trei ani în urmă, eram învinuit că eu vreau să anulez cu Europa nu știu ce și așa mai departe.. gata, n-am anulat...”Europa Liberă: Dar au fost declarațiile Dvs., dle Președinte.Igor Dodon: „Păi, vreau să ajung la ceea ce ne dezbină. Dodon este pentru păstrarea Acordului de Asociere cu UE, restabilirea relațiilor cu Federația Rusă. Nu dezbin? Nu dezbin.”Europa Liberă: Dar cu Bucureștiul și Kievul? Igor Dodon: „Am scos subiectele de pe agendă, ceea ce ține de subiecte ideologice, istorie, limbă, doar noi nu le abordăm acum în spațiul public.”Europa Liberă: Dar ați revenit acum, într-o seară, la o televiziune...Igor Dodon: „Pe mine m-au întrebat.”Europa Liberă: Ați vorbit iar despre limba română, istoria românilor.Eu nu-mi schimb poziția. Eu spun că istoria trebuie să fie istoria Moldovei și limba de stat este limba moldovenească.Igor Dodon: „Valentina, eu nu-mi schimb poziția. Eu spun că istoria trebuie să fie istoria Moldovei și limba de stat este limba moldovenească. Tot timpul am spus acest lucru. Dar niciodată nu am ridicat, cel puțin ultimul timp, aceste subiecte pentru discuții publice. Nu am încercat să presez, să vin cu proiecte de legi, să insist ca guvernul ceva să schimbe ș.a.m.d. Noi am scos acest subiect care dezbina societatea. El nu există. Cineva încearcă să ni-l pună pe agendă, noi nu-l scoatem la iveală. Care încă subiecte ne dezbinau până acum, din punct de vedere al președintelui Dodon?Nu am încercat să presez, să vin cu proiecte de legi, să insist ca guvernul ceva să schimbe. Noi am scos acest subiect care dezbina societatea.Altele nu sunt. Acum uitați-vă ce fac oponenții noștri de dreapta. Lansează că Dodon vrea să facă nu știu ce federalizare cu Transnistria. Noi de o sută de ori am spus, și azi am spus: lăsați prostiile acestea. Nu poate fi acest subiect pe ordinea de zi, însă ei speculează. Ei încearcă să divizeze societatea, speculează cu relațiile cu Rusia. Dar le-am spus, păstrăm Acordul de Asociere, mergem în Europa, mergem în Rusia. Atunci cine încearcă să divizeze societatea moldovenească? Haideți s-o spunem pe șleau. Aceasta o face opoziția sau cei din Blocul ACUM, de dreapta, inclusiv cu opoziția neparlamentară. Evident că ei nu se vor liniști și ați văzut că ei chiar fiind în coaliție, fiind la guvernare împreună, atunci când au ajuns la alegeri, n-au putut să se mai țină-n pantaloni: deodată au început cu geopolitica. Vă amintesc alegerile din Chișinău. Ion Ceban niciun cuvânt n-a spus despre ideologie și geopolitică. Cine a început cu geopolitica? Cine a început că vin tancurile rusești? Cei de dreapta. Păi, iată, dacă vorbim de divizarea societății, societatea e divizată de cei care abordează aceste subiecte. Cine le abordează? Cei de dreapta, pentru că ei nu au cu ce merge în alegeri. Atunci când merg să convingă lumea, în afară de tancuri rusești și înafară de limbă și înafară de că Dodon o să te vândă nu știu cui, ei nu au nimic. Și de aceea încep să speculeze.Întrebarea trebuie să fie către ei: liniștiți-vă, veniți cu oferte, veniți cu proiecte sociale, proiecte economice, infrastructură, veniți cu ceva. Oamenii să ne judece pe aceste abordări, nu că tancu-i rusesc sau românesc. Scoateți subiectele astea din discuție.”Europa Liberă: Dar ați promis să reveniți la statutul unității administrativ-teritoriale Găgăuz-Yeri?Igor Dodon: „Nu, nu este vorba de revenire... Iaca, vedeți, din nou căutați să subiecte care..”Europa Liberă: Am citit un titlu de știre. ..Igor Dodon: „... ne dezbină.”Europa Liberă: Eu nu caut.Igor Dodon: „Este vorba despre trei proiecte de legi, care au fost discutate amplu până în 2018. Au fost agreate de toți partenerii externi: UE, SUA Federația Rusă, toți! Toți le-au agreat, au spus că-s bune, au fost discutate de parlamentul RM și în Adunarea populară a Găgăuziei. Când au fost puse la vot, democrații le-au schimbat și le-au votat invers. Toți partenerii externi europeni au rămas v șoke, cum spun moldovenii. Și eu aceste legi nu le-am semnat, le-am trimis înapoi în parlament. E vorba despre aceste legi, nu este vorba despre ceva suplimentar. De aceea sunt din nou încercări de a specula: a, găgăuzii îs răi, Dodon îi cu găgăuzii, vedeți? Cine divizează societatea? Uitați-vă, hai să spunem pe nume cine divizează.”Europa Liberă: Mergeți în vizită în Turcia? Ce așteptări aveți de la această vizită?Igor Dodon: „Încă-i în discuție.Pentru că eu mi-aș dori vizita să fie pe 30 dimineața. Pe 31 ar bine să fiu deja acasă cu familia. Mai multe evenimente am pe 31. Acum discutăm detaliile, ca să reușim pe 30 să ne întoarcem acasă. În caz dacă va avea loc vizita, va fi ședința Consiliului de Cooperare Strategică, un consiliu creat prin acord bilateral, un acord semnat de mine și Erdogan anul trecut. Apropo, copreședinți ai acestui Consiliu de Cooperare sunt prim-ministrul RM și președintele Republicii Turce. În delegație oficială, cu mine, va merge și dl Chicu. Este preconizată întâlnirea cu oamenii de afaceri, cu diaspora și semnarea a două sau patru acorduri și mai multe subiecte interesante de relații bilaterale.”Europa Liberă: Dar când vorbiți de relația cu Turcia, mereu se aduce în prim-plan dosarul profesorilor turci excluși din RM.Igor Dodon: „Nu se aduce mereu, ci, din nou, de o parte a societăți. Altă parte e bucuros că noi avem acord de liber-schimb și a crescut esențial exportul în Turcia, că au crescut investițiile din Turcia în Moldova. În ceea ce ține de profesorii turci, au fost multe discuții. A fost constatat că președintele Dodon nu are nimic cu aceasta. Sunt depistate, în cadrul investigațiilor, persoanele care au fost implicate, fosta conducere a SIS-ului, fosta conducere a guvernului, eu nu știu cine. S-au ocupat organele, las-să se ocupe mai departe.”Europa Liberă: Un mesaj pentru cetățenii RM, la această intersecție de ani. Igor Dodon: „La mulți ani, în primul rând, cetățenilor! Să încerce, în anul care vine, să fie foarte atenți la mesajele care vin din partea politicienilor. Sunt foarte mulți politicieni care au uitat de versurile renumitului poet care spunea: e ușor a scrie versuri, când nimic nu ai a spune. Nu tot ce zboară se mănâncă, nu toți care se declară mari patrioți și eroi, și apărători ai neamului, în realitate sunt așa. Mulți dintre dânșii au demonstrat ce au făcut în cinci luni de guvernare. N-au făcut nimic. Așa că, haideți să fim foarte atenți, să nu ne dăm provocați de mesajele care duc la destabilizare. Noi vom face tot posibilul, eu, președintele țării, guvernul Chicu, vă asigurăm, vom face totul ca lucrurile să se schimbe spre bine. Și noi vom reuși, în pofida la toate provocările. Și eu sunt ferm convins că anul viitor va fi mult mai bun ca anul acesta.”Europa Liberă: Mulțumim pentru discuție. La mulți ani!Igor Dodon: „La mulți ani!”