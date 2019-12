VIDEO// Astronauţii de pe Stația Spațială Internațională au ajutat la urmărirea traseului lui Moş Crăciun

11:15

Albania: Gëzuar Krishtlindjet Belarus: з Калядамі or з Божым Нараджэннем Bulgaria: Весела Коледа or Честито Рождество Христово Croaţia: Sretan Božić Cehia: Veselé Vánoce Danemarca: God jul or Glædelig jul Olanda: Vrolijk Kerstfeest Marea Britanie: Merry Christmas or Happy Christmas Estonia: Häid jõule Finlanda: Hyvää joulua Franţa: Joyeux Noel Germania: Fröhliche Weihnachten or Frohe Weihnachten Grecia: Καλά Χριστούγεννα Ungaria: Boldog karácsonyt Islanda: Gleðileg jól Italia: Buon Natale Letonia: Priecīgus Ziemassvētkus Lituania: Linksmų Kalėdų Luxemburg: Schéine Chrëschtdag Malta: il-Milied it-Tajjeb Norvegia: God jul Polonia: Wesołych Świąt (Bożego Narodzenia) Portugalia: Feliz Natal Rusia: с Рождеством (Христовым) Serbia: Srećan Božić or Hristos se rodi Slovacia: Veselé Vianoce Slovenia: Vesel božič Spania: Feliz Navidad Suedia: God jul Ucraina: з Різдвом (Христовим)