Felicitare de Crăciun din partea primarului Ivan Ceban

14:00

În anul academic 2019/20 urmărim aceeași tendință din ultimii 13 ani de reducere a numărului de studenți. Astfel, în acest an numărul lor a atins cota minimă din ultimii 24 de ani de 56,8 mii de studenți cu 3,8 mii mai puțin decât acum un an. Am ajuns la nivelul anului 1995/96 când de fapt a început creșterea accelerată a numărului de studenți în Moldova. Declarațiile aparțin Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale „Viitorul”. Articolul (grafic) Anul acesta la universitățile din țară a fost înregistrat cel mai mic număr de studenți din ultimii 24 de ani apare prima dată în #diez.