Copiii din Bălți au parte de călătorii magice cu un troleibuz decorat în spiritul sărbătorilor de iarnă

Tuttosport susţine că torinezii sunt gata să ofere 60 de milioane de euro, plus Emre Can, pentru mijlocaşul francez. Propunerea ar putea să fie "suficientă" pentru United, în condiţiile în care Pogba îşi doreşte să revină la campioana Italiei. Mijlocaşul în vârstă de 26 de ani a revenit duminică pe teren, în eşecul lui Manchester United de la Watford, 0-2, după aproape trei luni de absenţă cauzată de o accidentare la gleznă. Contractul lui Paul Pogba cu "diavolii" expiră peste un an şi jumătate,...