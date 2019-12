Tu crezi în superstițiile de Crăciun?

15:10

Jurnalista Violeta Scrișu a lăsat televiziunea de câteva luni, dar a decis să-și lanseze un vlog, făcându-și un cont de Youtube, informează SHOK.md. „Am făcut-o și pe asta. Sunt fericită! Din primul an de facultate am început să lucrez la TV și o perioadă destul de lungă am fost reporter, realizatoare de emisiune, am făcut […]