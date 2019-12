Întreprinzătorii din Găgăuzia vor coopera cu oameni de afaceri din Rusia, Turcia și China

12:30

În anul academic 2019/20 urmărim aceeași tendință din ultimii 13 ani de reducere a numărului de studenți, spun experții. Astfel, în acest an numărul lor a atins cota minimă din ultimii 24 de ani de 56,8 mii de studenți cu 3,8 mii mai puțin decît acum un an, scrie economistul IDIS Viitorul, Veaceslav Ioniță. {{410904}}Potrivit expertului, am ajuns la nivelul anului 1995/96, cînd de fapt a început c