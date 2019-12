Finlanda - „Ţara lui Moş Crăciun”, între afluenţa de turişti şi nemulţumirea populaţiei saami

12:10

Imaginea alb-negru îi arată pe Harry și Meghan zâmbind larg lângă un brad de Crăciun, în timp ce fiul lor de șapte luni se uită direct spre cameră, în timp ce se duce de-a bușilea spre ea. Just sharing the sweetest Christmas Card from our President and Vice-President, The Duke and Duchess of Sussex. Very Merry Christmas, everyone! pic.twitter.com/McOcHALoGl — The Queen's Commonwealth Trust (@queenscomtrust) 23 декабря 2019 г. Imaginea a fost dată publicității pe un canal neoficial și a apărut pr...