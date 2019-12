Termenul de achitare a impozitului pe avere a fost prelungit | VIDEO

11:10

În anul academic 2019/20 urmărim aceeași tendință din ultimii 13 ani de reducere a numărului de studenți. Astfel, în acest an numărul lor a atins cota minimă din ultimii 24 de ani de 56,8 mii de studenți cu 3,8 mii mai puțin decât acum un an, scrie economistul IDIS Viitorul, Veaceslav Ioniță. Potrivit expertului, am ajuns … Articolul Numărul de studenți din acest an a atins cota minimă din ultimii 24 de ani apare prima dată în TVC.