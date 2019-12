Ion Ceban: Vom acorda o mai mare atenție domeniului sportiv pentru a dezvolta această ramură în instituțiile educaționale din Chișinău

17:50

În perioada de vineri până luni, inspectorii DTSA Chișinău au efectuat 31 de controale inopinate în rețeaua de comerț si piețele agroalimentare din capitală.Pe parcurs au fost depistate mai multe încălcări, printre care cele mai frecvente sunt: Comercializarea produselor alimentare in lipsa certificatelor ce confirma calitatea și proveniența lor si cu termenul de valabilitate expirat,Angajarea personalului in unitățile din domeniul alimentar in lipsa controlului medical si a instruirii igienice,Nerespectarea condițiilor sanitar igienice in unitățile de comerț,Nerespectarea tras-abilității în procesul de preparare a bucatelor culinare,Nerespectarea legislației cu privire la informarea consumatorilor,Nerespectarea cerințelor de păstrare a produselor alimentare,