Opt morți și 300 de persoane în spital, după ce au băut vin. Medicii chemați din concediu

08:20

Moment extrem de rar în istoria Statelor Unite ale Americii: pentru a treia oară în 243 de ani, un președinte american riscă destituirea. Camera Reprezentanților a votat punerea sub acuzare a președintelui Donald Trump, la mai puţin de trei luni de la izbucnirea scandalului legat de presiunile făcute asupra Ucrainei. Democrații susțin că Trump ar fi condiționat un ajutor militar pentru Ucraina de o investigație care să-l vizeze pe fostul vicepreședinte Joe Biden, actual contracandidat al liderului de la Casa Albă. Preşedintele Donald Trump este vizat de două capete de acuzare: abuz de putere şi obstructionarea Congresului, prin refuzul de a colabora in ancheta privind destituirea. Nancy Pelosi, preşedintele Camerei Reprezentanţilor, a deschis dezbaterile. Nancy Pelosi, președintele Camerei Reprezentanților: „Președintele a încălcat Constituția. Este cât se poate de clar că președintele este un pericol continuu la adresa siguranței noastre naționale.” Democrații susțin că președintele Donald Trump s-a folosit de prerogativele prezidențiale ca să-l determine pe președintele ucrainean Zelensky să anunțe o investigație în afacerile familiei Biden în Ucraina, în schimbul ajutorului militar pe care îl ofereau Statele Unite. De cealaltă parte, republicanii au respins acuzaţiile. Zoe Lofgren, Democrat - California: „Președintele Trump nu numai că a abuzat de atribuțiile sale ca să obțină un avantaj și să fie reales. A folosit un guvern străin pentru asta. A folosit drept monedă de schimb ajutorul militar oferit în lupta cu rușii.” Daniel Meuser, Republican - Pennsylvania: „Abuz de putere? Nu e cazul, potrivit Ucrainei. Președintele Zelensky a confirmat de mai multe ori că nu a fost un schimb, că nu a luat nicio măsură, iar ajutorul militar a fost livrat fără nimic la schimb.” În timpul dezbaterilor dintre democrați și republicani, Donald Trump s-a abținut de la comentarii. Liderul de la Casa Albă a fost tăcut chiar și pe Twitter, rețeaua sa socială preferată. Purtătoarea de cuvânt a administrației prezidențiale a fost singura care a discutat cu jurnaliștii. Kellyanne Conway, purtătorul de cuvânt de la Casa Albă: „(Donald Trump, n.r.) monitorizează dezbaterile, dar are multe altele de făcut astăzi, așa cum are în mai toate zilele.” Vicepreședintele Mike Pence a fost mai tranșant în declarații: al doilea om în statul american spune că democrații încearcă să reducă șansele lui Trump de-a câștiga alegerile prezidențiale de anul viitor. Mike Pence, vicepreședintele Statelor Unite: „Ceea ce se întâmplă astăzi în Congres e o rușine. Adevărul e că încearcă să-l pună sub acuzare pe președinte pentru că știu că nu-l pot învinge (în alegeri, n.r.).” În istoria de aproape 250 de ani a Statelor Unite, Donald Trump este al treilea preşedinte american vizat de o procedură de destituire. Primul a fost Andrew Johnson, în 1868, al doilea a fost Bill Clinton, în 1998. Bill Clinton: „Vreau să spun, încă o dată, cât de rău îmi pare pentru ce-am spus și ce am făcut ca să declanșez aceste întâmplări.” Richard Nixon a fost la un pas să ajungă şi el în procedura de destituire pentru afacerea Watergate, dar a demisionat înaintea votului din Camera Reprezentanţilor. În cazul lui Donald Trump, camera decizională e Senatul american, controlat de republicani, care au anunţat deja că vor respinge procedura de destituire. În orice caz, punerea sub acuzare e o lovitură gravă dată imaginii președintelui Trump, înaintea alegerilor prezidențiale de anul viitor.