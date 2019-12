Pe ce își cheltuiesc cetățenii Republicii Moldova veniturile

10:10

NR Investments Ltd, firma offshore din Guencey, deţinută de miliardarul Nathaniel Rothschild, a anunțat că renunță la cele 95% la sută din compania concesionară a Aeroportului Internațional Chișinău. „NR Investments Limited confirmă că astăzi (22 decembrie) și-a cedat interesul pentru Komaksavia Airport Invest Ltd și nu mai deține un interes indirect în Avia Invest S.R.L.”, se arată într-un comunicat de presă. Despre transmiterea Aeroportului Internațional Chișinău unei companii ce aparține clanului Rothschild s-a aflat la 19 august 2019. Miliardarul Nathaniel Philip Victor James Rothschild este beneficiarul exclusiv al NR Investments Ltd – companie investițională în sfera imobiliară, înregistrată în Guernsey (Insulele Channel). Prin acest offshore au fost achiziționate 95% din compania Avia Invest, care în a. 2013 a luat aeroportul în concesie pentru 49 ani, în cadrul unui program de parteneriat public-privat. Președinte al Consiliului director Avia Invest este Ilan Șor, președintele partidului Șor, deputat lipsit de imunitate parlamentară la solicitarea Procuraturii generale. Acordul de concesionare a devenit obiectul unor investigații, care au confirmat existența numeroaselor încălcări făcute în procesul pregătirii și încheierii lui. Conform registrelor oficiale, înainte de tranzacția din august, Avia Invest aparținea Komaksavia Airport Invest Ltd cu 95% și aeroportului Habarovsk cu 5% din capitalul social, scrie deschide.md. Potrivit sursei, deoarece procuratura din Moldova a pus sechestru pe capitalul acționarilor Avia Invest și era imposibilă achiziționarea directă a companiei-concesionar, obiect al tranzacției a devenit o companie cipriotă care deține cea mai mare parte din activele Avia Invest. NR Investments Ltd a cumpărat 100% din acțiunile Komaksavia Airport Invest Ltd, devenind astfel titularul indirect al contractului de concesiune. În rezultat, a fost obținut controlul indirect asupra Avia Invest, ceea ce a permis evitarea blocării directe a transmiterii acțiunilor de către organele de stat. Articolul Aeroportul din Chișinău a rămas fără acționarul majoritar apare prima dată în InfoPrut.