Fii Sănătos, 23 Decembrie

20:30

Miliardarul rus si-a dobandit averea, implicandu-se in silvicultura si transport. La sfarsitul anilor ’90 ai secolului trecut, Andrei Goncearenko avea in orasul St Petersburg o afacere, din cauza careia s-a cerat cu structurile de forta, in primul rand Serviciul Federal de Securitate. Ulterior, a fost inclus in ”lista neagra” a mai multor banci din Federatia Rusa.