S-A TRANSFORMAT în Maria din filmul „Botez”! Ecaterina Cojocaru – ÎN LACRIMI: După zile bune de filmare, m-am întors la Ecaterina…

14:30

În America, numele lui Mariah Carey este sinonim cu cel al Crăciunului. Artista de 49 de ani ne-a îmbogăţit cu numeroase hituri legate de această perioadă a anului, printre care şi celebrul All I Want for Christmas is You. Ei bine, ca de fiecare dată în luna decembrie, Mariah a fost invitată să aprindă luminile […]