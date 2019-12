Prima ședință a consilierilor raionali din Ungheni va avea loc pe 15 noiembrie

06:00

Duminica trecută, ungheneanul Boris Şcirschi a împlinit 90 de ani. În ajun am discutat mult în apartamentul lui mic, el a povestit despre viaţa sa neobişnuită, care i-a dat de toate din plin. — Se cade să vă întreb despre secretele longevităţii… • — E greu să povesteşti prin ce i-a fost dat să treacă generaţiei mele, uneori nici nu-ţi vine a crede. De sănătate am început să am grijă când m-am pensionat, mă duceam la sanatorii. Am ieşit la pensie din funcţia de director al ŞPT-25 – la Ungheni a f...