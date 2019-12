foto, video | Imagini terifiante la Vatra! Două persoane au decedat după ce mașinile în care se aflau s-au tamponat violent și s-au transformat într-un morman de fiare

20:00

Irina Rimes, The Motans, Carla’s Dreams, Iuliana Beregoi, dar și mai mulți cântăreți de peste Prut ne îndeamnă să facem Crăciunul offline. Aceștia au cântat colindul tradițional lansat de Kiss FM România. În producție, artiștii compară vremurile pe care au copilărit și realitățile moderne. Ei îndeamnă oamenii să scoată nasurile din telefoane, tablete, calculatoare și … Articolul video | „Aflăm că ninge pentru că am văzut în stories”. Irina Rimes, The Motans, Carla’s Dreams, dar și mai mulți artiști români ne îndeamnă să petrecem Crăciunul offline apare prima dată în ZUGO.