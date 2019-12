Premierul Chicu a inspectat punctul de trecere a frontierei Leușeni

15:30

Prim-ministrul Chicu a inspectat astăzi aeroporturile din nordul țării: Bălți și Mărculești. În cadrul vizitei, premierul a fost însoțit de ministrul Economiei și Infrastructurii, Anatol Usatîi, ministrul Apărării, Victor Gaiciuc, directorul Agenției Proprietăți Publice, Mihai Rusu, precum și șeful Autorității Aeronautice Civile, Eugen Coștei. Șeful Executivului a fost informat despre starea în care se află cele două obiective și care ar fi investițiile necesare pentru a putea face operațional un aeroport internațional în nordul țării. Directorul Aeroportului Internațional Mărculești, Nicolae Clichici, a prezentat premierului pista de 2520 de metri, tehnica aeroportuară, depozitele, postul vamal, dar și aeronavele din dotare. În context, acesta a afirmat că Aeroportul este funcțional și oricând poate primi o gamă largă de nave. Managerul a menționat investițiile necesare pentru construcția terminalului pentru pasageri și dezvoltarea infrastructurii aeroportului. Premierul Ion Chicu a declarat: “Republica Moldova mai are nevoie de cel puțin un aeroport. În acest moment vorbim despre posibilitatea de lansare a unor curse low-cost de aici. Cred că e necesară o colaborare intensă dintre conducerea Aeroportului Internațional Marculesti, Autoritatea Aeronautică Civilă și APP pentru realizarea unui studiu de fezabilitate. Obiectivul ar fi ca din luna mai 2020 să se opereze deja curse charter.” Ion Chicu a inspectat și Aeroportul din Bălți. Întreprinderea activează şi are 53 de angajați, deține aeronave, tehnică aeroportuară și o pistă de 2240 de metri cu posibilități de extindere a ei. Directorul Aeroportului Bălți, Viorel Catană, a solicitat susținere în vederea dezvoltării Școlii de Aviație, întrucât în ultimii 20 de ani nu au fost pregătiți specialiști in domeniu. Costurile pentru a pregăti un pilot peste hotare se ridică la 70 de mii de euro. Premierul Ion Chicu a declarat că instituțiile responsabile se vor întruni săptămâna viitoare la Guvern pentru a elabora un plan de acțiuni, menit să asigure modernizarea şi certificarea unui Aeroport internațional, ce ar opera în nordul țării.