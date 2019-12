Polul magnetic se îndreaptă rapid către Siberia

14:30

Astăzi este cea mai scurtă zi şi cea mai lungă noapte a anului. Solstiţiul marchează prima zi de iarnă astronomică. În consecinţă, la această dată, durata zilei are valoarea minimă din an, de 8 ore şi 50 minute, iar durata nopţii are valoarea maximă, de 15 ore şi 10 minute. În emisfera sudică, fenomenul este exact invers, momentul marcînd începutul verii astronomice. Pînă în 21 iunie, durata zilel