Mineritul pe fundul mărilor şi ocenelor va duce la distrugerea unor ecosisteme

Deşi din punct de vedere meteorologic iarna nu a sosit încă în toată ţara, aşa cum era normal pentru această perioadă, începerea iernii astronomice este marcată de către solstiţiu. Momentul exact are loc în acelaşi timp peste tot pe Terra. Solstiţiul de iarnă din 2019 are loc pe 22 decembrie. Tot în această perioadă are loc şi curentul de meteori Urside. În România, solstiţiul de iarnă din 2019 are loc în 22 decembrie, la ora 06:19. De asemenea, în noaptea de 22 spre 23 decembrie pe cer vor putea fi urmărite şi Ursidele, ultimul curent de meteori din 2019 care înregistrează la această dată punctul maxim, relatează Descoperă. Solstiţiul de iarnă marchează începutul iernii astronomice, dar şi începutul celor mai reci trei luni din an, în Emisfera Nordică, ca urmare a înclinării axei planetei. După solstiţiu, zilele încep să crească. Pe 22 decembrie, în momentul solstiţiului, Soarele răsare cu 23° 27' sud de punctul cardinal estic, iar la momentul amiezii el urcă la doar 21° faţă de orizont. Astfel, la acestă dată durata zilei are valoarea minimă din an de 8 ore şi 50 de minute, în timp ce noaptea are o durată maximă de 15 ore şi 10 minute, informează Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Ursean”. Solstiţiul de iarnă reprezintă ziua cea mai scurtă şi noaptea cea mai lungă din an. În emisfera sudică fenomenul are loc invers, marcând începutul verii astronomice. În perioada 17 şi 26 decembrie au loc Ursidele, curentul de meteori emanat din Steaua Nordului, ce se află în linie cu Polul Nord. Ursidele pot fi observate timp de o săptămână anual, dar punctul maxim este atins în noaptea de duminică, 22 decembrie, spre ziua de luni, 23 decembrie. Cel mai bun moment de observare a Ursidelor este pe 22 decembrie, după ce apune luna, dar înainte de răsărit. Ursidele sunt un curent de meteori relativ mic chiar şi în punctul maxim. Specialiştii estimează că vor putea fi observaţi 5-10 meteori pe oră. Curentul de meteori Urside este produs de reziduurile spaţiale lăsate în urmă de Cometa 8P/Tuttle. Aşadar, în perioada de 22-23 decembrie vom avea parte de două fenomene astronomice: solstiţiul de iarnă şi curentul de meteori Urside, ultimul din 2019. După solstiţiului de iarnă, durata zilelor va creşte continuu, iar a nopţilor va scădea.