Dodon anunță deschiderea unui consulat al Republicii Moldova la Sankt Petersburg

Portul Swinoujscie din nord-vestul Poloniei ar putea deveni un mini Dubai după ce o companie de explorare în domeniul energetic a descoperit un depozit masiv de gaze naturale şi petrol sub apele ce înconjoară orăşelul, scrie The First News, citat de ZF. Proiectul ar putea aduce portului Swinoujscie 350 milioane de euro sub formă de