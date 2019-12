Croaţia: Secţiile de votare s-au deschis pentru primul tur al alegerilor prezidenţiale

13:50

Am trăit la cote apocaliptice debarcarea PD-ului și mazilirea lui Plahotniuc care a survenit în paralel cu dispariția lui Ilan Șor în luna iunie dar am vibrat ca un vulcan în erupție în noiembrie, atunci cînd oarecum inexplicabil, Maia Sandu a decis să plece de la guvernare. În comparație cu surprinzătoarea victorie din noiembrie a lui Ion Ceban la Chișinău, alegerile parlamentare din februarie pălesc ca importanță și par mai curînd inactuale și irelevante iar spectrul geopolitic ne-a bântuit pe tot parcursul acestui an fără ca să fie mărturisit de politicienii și ambasadorii deprinși să umble cu șoalda.Astăzi atenția noastră va pogorî peste dreapta politică, reprezentată de blocul ACUM.