Val de aer polar peste România

„Forţa Spaţială”, primul nou segment militar al SUA creat în ultimii 70 de ani, devine a şasea ramură a forţelor armate ale Statelor Unite, după armata terestră, US Air Force, US Navy, corpul puşcaşilor marini şi garda de coastă. Aceasta va fi condusă de un şef de operaţiuni spaţiale, aflat sub autoritatea directă a secretarului Apărării.