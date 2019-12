3 metode ingenioase să deschizi sticla de vin fără tirbușon

Lipsa acestui „gadget" nu trebuie sa te priveze de un pahar de vin bun. Invata sa te descurci in orice situatie, cu obiectele pe care le ai la indemana prin casa.1. Scoate dopul cu un pantofSecretul e sa fie un pantof cu talpa tare. Aseaza sticla de vin intre genunchi, cu gatul in jos si strange-o bine. Bate, apoi, ritmic si suficient de tare cu talpa pantofului in baza sticlei de vin pana

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Noi.md