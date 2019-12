În China a fost găsită o „copie” a sfinxului egiptean

23:30

Femeile supraponderale îşi pot diminua riscul de a dezvolta cancer la sîn dacă slăbesc după vîrsta de 50 de ani şi-şi menţin greutatea scăzută, potrivit unui studiu american publicat în Journal of the National Cancer Institute. Riscul a fost evaluat ca fiind cu 26% mai mic, comparativ cu femeile care nu au pirdut niciun kilogram în greutate, potrivit agepres.ro. Greutatea în plus creşte riscul de