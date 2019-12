FOTO. Fotbalul s-a aflat în centrul atenției la Ungheni. Cine-s fotbaliștii declarați cei mai buni

13:00

O familie cu trei copii din satul Nișcani a rămas pe drumuri în plină iarnă. Casa acestora a ars ca o torță în doar câteva ore. Stăpânii nu au putut salva decât câteva acte și au ieșit afară doar cu hainele de pe ei.Totul s-a întâmplat în seara de duminică, 8 decembrie. Potrivit stăpânei casei Lilia Murug, mai întâi s-a auzit un trosnet în debaraua în care erau cazanele de gaz și de lemne, dar și alte utilaje, iar în aer plutea un miros greu de cabluri topite. Când a deschis ușa, a văzut cum ardea cablul de pe perete, iar focul se extindea cu o repeziciune incredibilă. A sunat imediat la 112, dar până au ajuns pompierii casa era deja toată în flăcări.De subliniat că stăpânul casei, Petru Murug, este plecat peste hotare. Azi se întoarce acasă, fiind impus de circumstanțe.Potrivit lui Nicolae Steclari, șeful Secției Situații Excepționale Călărași, focul s-a extins rapid din cauza materialelor de construcție ușor inflamabile. ”Autospeciala noastră a ajuns în 9 minute la Nișcani, dar când am ajuns deja casa ardea ca o torță. Au venit și colegii noștri de la Sipoteni și de la Strășeni, dar nu s-au putut salva prea multe”, ne-a comunicat Nicolae Steclari.Și vecinii povestesc că nimeni nu a putut interveni, deoarece casa ardea din toate părțile, ”de parcă ar fi fost stropită cu benzină peste tot”. Toți au privit neputincioși cum se face scrum munca familiei Murug, despe care întreg satul are doar cuvinte de laudă. Cauzele incendiului rămân a fi stabilite, dar nu se exclude versiunea unui scurtcircuit sau a unei scurgeri de gaze de la cazan.Lilia și Petru Murug au muncit din greu, mai bine de zece ani ca să-și facă o casă frumoasă, amenajată cu mult gust. ”Doar noi știm cât de greu am pus bănuț cu bănuț pentru a o ridica. Am fost împreună cu soțul în Rusia la lucru, am trecut prin multe ca să o vedem gata. Am revenit apoi acasă, dar din cauză că erau încă multe de făcut, soțul a plecat iar. Are și el probleme mari de sănătate, dar s-a jertfit ca să le asigurăm copiilor cele necesare”, povestește, printre lacrimi, Lilia.În dimineața de luni, când am ajuns la Nișcani, fumul greu încă mai ieșea printre ruinele rămase, iar băiatul familiei, Mihai, muncea din greu, strângând cu o lopată resturile ude de pe jos. Mama acestuia, cu ochii storși de lacrimi, privea neputincioasă la priveliște sumbră. Am întrebat-o dacă ne permite să facem publică povestea și să facem apel la oamenii cu suflet mare să le dea o mână de ajutor. ”Nu am crezut niciodată că voi ajunge într-o asemenea situație. Toată viața i-am ajutat eu pe alții. Nu am aruncat nicio hăinuță de-a copiilor, nimic, le-am dăruit pe toate celor care aveau nevoie. Acum am ajuns noi să nu avem nimic. Nu am cu ce să-mi îmbrac copiii, cele câteva hăinuțe pe care le-am salvat sunt ude și pline de funigine”, ne-a povestit ea. Mezina familiei are 6 ani, băiatul mijjlociu are 15 ani, iar fata cea mai mare are 17 ani.Primarul satului, Petru Sorici, ne-a comunicat că din fondul primăriei vor fi alocați 15 000 de lei pentru familia greu încercată. Dânsul ne-a comunicat că este gata să primească în clădirea primăriei orice fel de ajutor, fie bani, obiecte sau alimente. Dânsul ne-a comunicat că și Biserica din sat este dispusă să primească donații. Oamenii din orașul Călărași pot duce ajutoarele la Biserica ”Sfânta Cuvioasă Parascheva” din sectorul Karabliu, la părintele Dumitru Rusu.Persoanele cu suflet mare care doresc să ajute financiar familia aflată în impas, o pot face transferând bani pe următorul cont:IBAN: MD95ML0000002259A5365621Lilia MurugBC”Moldindconbank” SA, cod: MOLDMD2X