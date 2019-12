Oamenii pierd, iar cineva câștigă

11:50

La o activitate în Ungheni, printre organizatori am văzut o femeie necunoscută, pe care am întrebat-o cine este şi ce face aici. „Sunt Larisa Cerguţa. Ajut aici”, a răspuns ea. Am dorit să vorbesc cu această ajutoare. • — Aveţi un nume rar. • — E numele de familie al soţului, el e din Hânceşti. Eu sunt din Buşila, numele meu de fată e Casian, în satul nostru sunt multe persoane cu acest nume de familie. Am fost cinci copii la părinţi, eu sunt cea mai mare. Am caracterul tatei. • — Se pare că su...