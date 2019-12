De ce a REFUZAT NICOLAE CEAUȘESCU GRUPUL de la BILDERBERG, GUVERNUL MONDIAL NEVĂZUT ? MIHAIL GORBACIOV, la indicația cui l-a condamnat la moarte pe NICOLAE CEAUȘESCU ?...

09:30

DORIN CHIRTOACA: Iata de ce a avut nevoie Dodon sa-si puna procurorul sau, pe Stoianoglo, ca acesta sa-l apere. Care-i diferenta fata de Plahotniuc si procurorii sai? Niciuna. Ceea ce au prezentat in video cei de la Ziarul de Garda este 100% adevarat. Personal, inca in anul 2011, am spus...