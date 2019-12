Fără taxe vamale la exportul de fructe în UE. Producătorii din Moldova au obținut condiții preferențiale suplimentare

09:30

Solstiţiul de iarnă reprezintă cea mai scurtă zi și cea mai lungă noapte din acest an. Solstițiu va avea loc pe 22 decembrie. În această zi, emisfera nordică a planetei este în punctul cel mai îndepărtat faţă de soare, scrie USA Today. Momentul exact are loc în acelaşi timp peste tot pe Terra. În Moldova acesta va avea loc la 18.19.