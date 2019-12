Platforma DA nu renunță la Legea Magnițki și la crearea Curții Anticorupție

09:00

În 21 (respectiv 22) are loc solstițiul de iarnă în emisfera nordică și solstițiul de vară în emisfera sudică. Solstițiul de iarnă este, cînd înălțimea soarelui deasupra orizontului și intervalul diurn sînt minime . Este ziua anului cu lumina zilei cea mai scurtă în emisfera nordică, și cea mai lungă în emisfera sudică. Evenimente 1846: Robert Liston a realizat prima operație chirurgicală sub anestezie, la University College Hospital din Londra 1883: A apărut volumul „Poesii”, de Mihai Eminescu, cu o prefață semnată de Titu Maiorescu, singurul tipărit în timpul vieții poetului; cuprinde 64 de poezii. 1891: A fost jucat primul meci de baschet, sport inventat de către canadianul James E. Naismith, profesor de educație fizică la colegiul Springfield din Massachusetts. 1898: Marie și Pierre Curie descoperă radiul. 1913: A apărut, la New York, primul careu de cuvinte încrucișate semnat de britanicul A. Wynne. 1927: Prin lege, s–a înființat legația română de la Rio de Janeiro, prima legație română din America de Sud. 1937: A avut loc premiera primului lung-metraj animat, color și cu sunet, „Albă ca zăpada și cei șapte pitici”, produs de Walt Disney. 1947: Primă audiție în concertul Filarmonicii bucureștene a oratoriului bizantin de Crăciun „Nașterea Domnului”, de Paul Constantinescu. 1951: Libia devine o țară independentă. 1955: A luat ființă Teatrul de Stat de Operetă (azi Teatrul Muzical) din Brașov. 1958: Generalul Charles de Gaulle a fost ales președinte al celei de–a V–a Republici Franceze. 1968: Lansarea navei cosmice „Apollo 8” care a efectuat prima oară un zbor circumlunar (21 – 27 decembrie). 1969: Un echipaj românesc a efectuat ocolul lumii în 80 de ore cu un avion IL–18 din dotarea TAROM, parcurgând 46.000 km. 1971: A fost creată organizația umanitară „Medici fără frontiere” – „Medecines sans frontieres”; asociația are drept scop acordarea de ajutor medical în situații de urgență care intervin în urma unui război sau a unei catastrofe naturale. 1988: Doi membri ai unei grupări radicale din Libia au făcut să explodeze cursa 103 Pan Am deasupra localității Lockerbie din Scoția, cauzând una dintre cele mai mari catastrofe aeriene până în acel moment, soldată cu moartea a 270 de oameni. 1989: Revoluția română din 1989: București - Miting organizat de Ceaușescu în actuala „Piață a Revoluției”. Pe lângă lozincile cunoscute, în mulțime se fac auzite fluierături și huiduieli. Începutul Revoluției la București. 1991: A fost semnat, la Alma–Ata, documentul de fondare a Comunității Statelor Independente, care consfințește destrămarea definitivă și dispariția de pe harta politică a lumii a Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, desființarea cetățeniei sovietice. Mihail Gorbaciov demisionează din funcția de președinte al URSS. 1995: Orașul Bethlehem trece de sub control israelian sub control palestinian. 1996: Radio 21 începe să emită. 2007: Spațiul Schengen s-a mărit cu 9 state membre ale Uniunii Europene; Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacia și Slovenia. 2009: La Palatul Cotroceni are loc ceremonialul de învestire a celui de-al doilea mandat al președintelui Traian Băsescu. 2012: Potrivit unor calendare, se prezice sfârșitul lumii. 2014: Președintele Klaus Iohannis a depus juramântul de învestire în ședința solemnă a Senatului și Camerei Deputaților. Ulterior, la Palatul Cotroceni a avut loc ceremonia de predare-primire a funcției de președinte între Traian Băsescu și Klaus Iohannis. Nașteri 1118: Thomas Becket, arhiepiscop de Canterbury (d. 1170) 1401: Tommaso Masaccio, pictor italian (d. 1428) 1597: Petru Movilă, teolog și om de cultură român, mitropolit al Kievului (d. 1646) 1800: Louise de Saxa-Gotha-Altenburg, ducesă de Saxa-Coburg-Saalfeld (d. 1831) 1804: Benjamin Disraeli, avocat și politician englez, prim-ministru al Regatului Unit (d. 1881) 1805: Thomas Graham, chimist scoțian (d. 1869) 1818: Amalia de Oldenburg, regină a Greciei (d. 1875) 1886: Gheorghe Tătărăscu, politician român, prim-ministru al României (d. 1957) 1893: Franz Joseph, Prinț de Thurn și Taxis (d. 1971) 1917: Heinrich Böll, romancier german, laureat al Premiului Nobel (d. 1985) 1918: Kurt Waldheim, colonel și politician austriac, al 9-lea președinte al Austriei (d. 2007) 1934: Denis Buican, filozof român 1935: Stela Popescu, actriță română de teatru și film (d. 2017) 1937: Jane Fonda, actriță americană 1938: Adela Mărculescu, actriță română de teatru și film 1938: Frank Moorhouse, scriitor australian 1940: Frank Zappa, instrumentist și compozitor american (d. 1993) 1966: Kiefer Sutherland, actor englezo-canadian, regizor, producător 1967: Mihail Saakașvili, politician georgian,al 3-lea președinte al Georgiei 1991: Isabel Durant, actriță australiană Decese 1375: Giovanni Boccaccio, scriitor italian (n. 1313) 1549: Margareta de Navara, regină a Navarei (n. 1492) 1610: Catarina Vasa, contesă consort a Frisia de Est (n. 1539) 1750: Elisabeta Cristina de Brunswick-Wolfenbüttel, împărăteasă a Sfântului Imperiu Roman (n. 1691) 1777: Anton Cajetan Adlgasser, compozitor și organist german (n. 1729) 1933: Knud Johan Victor Rasmussen, explorator danez (n. 1879) 1940: Francis Scott Fitzgerald, scriitor american (n. 1869) 1969: Alexandru S. Sanielevici, fizician român (n. 1899) 2008: Raluca Zamfirescu, actriță română de teatru și film (n. 1924) Sărbători Sf. Muceniță Iuliana (calendar creștin-ortodox; calendar greco-catolic) Sf. 500 de Mucenici din Nicomidia (calendar creștin-ortodox) Sf. Mucenic Temistocle (calendar creștin-ortodox) Sf. Petru Canisiu (calendar romano-catolic) Sf. Apostol Toma (calendar evanghelic) Iran: Šab-e Yaldā