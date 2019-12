Fermierii din Moldova vor putea exporta în UE cantități mai mari de prune, struguri și cireșe fără taxe vamale

17:20

Marți, 17 decembrie, Agrobiznes a marcat 7 ani de activitate. Sunt 7 ani în care asigurăm cititorilor noștri știri, reportaje, articole, interviuri, analize, recomandări și evenimente din agricultură. Într-o atmosferă festivă, alături de parteneri, am făcut retrospectiva anilor care s-au scurs în cadrul unui eveniment, am amintit despre cele mai importante realizări, dar și am […]