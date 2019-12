Moldovean expulzat din ITALIA. Ar fi furat biciclete de 6 MII EURO

09:10

Decizia de a-și pune capăt zilelor este rareori instantanee în mintea oamenilor. De regulă, în zilele și orele anterioare sinuciderii, putem observa diferite semne care ne dau de știre că persoana trece printr-o perioadă dificilă. Potrivit estimărilor Organizației Mondiale a Sănătății, în Republica Moldova rata suicidului este foarte ridicată comparativ cu alte țări europene. Despre cauzele suicidului, cum putem să-l prevenim și să oferim ajutor persoanelor în situație de criză am vorbit cu Fondatoarea Liniei verzi pentru prevenirea suicidului, Liuba Ceban.Estimările Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) arată că R. Moldova este în topul țărilor cu o rată înaltă de suicid. De ce?Liuba Ceban: „Cred că în contextul realităților noastre este foarte puțină încurajare și înțelegere cu privire la suicid. Fenomenul este foarte voalat și acoperit cu tot felul de mituri din cauza cărora oamenii nu sunt pregătiți să apeleze la ajutor când trec prin diferite realități. Accesul la serviciile de susținere sau cele care țin de sănătate mintală este foarte reticent la oameni. Ei nu vor să fie etichetați și nu vor să știe lumea despre problemele lor sau că apelează la aceste servicii, din această cauza oamenii încearcă să se descurce pe cont propriu.Care este cea mai comună cauză pentru care oamenii recurg la suicid?„Factorii pot fi foarte diferiți, biologici, sociali, psihologici.Dar cea mai frecventă cauză este atunci când omul are probleme și se izolează. El nu are susținere sau crede că nu o are.În acel moment el experimentează o durere foarte mare, în termenii noștri noi spunem că este o durere psihologică intolerabilă. El nu mai știe ce să facă și caută soluții, inclusiv moartea. Noi îi spunem că suicidul nu este o soluție pentru că el este permanent, pe când problemele sunt temporare.