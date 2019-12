Zinaida Greceanîi a făcut totalurile activității parlamentului în anul 2019

În cadrul ultimei ședințe a sesiunii toamnă-iarnă, Președintele Parlamentului Republicii Moldova Zinaida Greceanîi a făcut totalurile activității Parlamentului RM în anul 2019. Ea a menționat că acest an a fost unul plin de evenimente, schimbări și realizări. • “Am fost martori la căderea unui regim autoritar, construit sub o persoană și interesele acestuia, am trecut prin constituirea unei majorități parlamentare inedite, în care forțe politice cu viziuni diferite s-au unit pentru garantarea st...

