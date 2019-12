Dodon mizează pe o poză cu Putin

18:00

Sâmbătă, 14 decembrie 2019, alpiniştii Alin Giura, Bogdan Musteaţă, Monica Chiriac, Marius Purice şi Ovidiu Popescu au reuşit să atingă vârful celui mai înalt vulcan din lume, Ojos del Salado, care are o înălţime de 6.893 de metri. Anunțul a fost făcut pe facebook de către Ovidiu Popescu cel care a condus și a organizat întreaga echipă. În aceeaşi expediţie, pe 11 decembrie, Altitude Expeditions Team, din care au facut parte Alin Giura, Marius Purice, Ileana Andreescu și Ovidiu Popescu, a devenit prima echipă din România care a urcat, cu succes, pe vârful San Francisco, la 6.016 metri. San Francisco face parte din lanţul vulcanic natural de la graniţa Chile cu Argentina din deşerul Atacama, la poalele sale fiind pasul omonim, un culoar de mare altitudine ce face legătura între cele două ţări. „A fost o expediţie deosebită care şi-a propus atingerea celui mai înalt vulcan din lume şi a unui vârf de peste 6.000 de metri în deşertul Atacama. Altitude Expeditions Team a fost formată din oameni bine pregătiţi fizic şi mental care îşi doreau şi era în puterea lor să încheie cu succes această încercare. Cele două săptămâni petrecute în deşert, cu vânt, temperaturi scăzute şi uzură specifică perioadei de aclimatizare şi apropiere de vârfurile propuse au făcut ca bucuria reuşitei să fie şi mai mare", declară Ovidiu Popescu. Vârful San Francisco este graniţa naturală între Chile şi Argentina, în Munţii Anzi din Los Gama şi este înconjurat de lagune cu apă sărată şi munţi vulcanici de peste 6000 de metri. Având 6.893 de metri altitudine, Ojos Del Salado este cel mai înalt vulcan de pe planetă şi al doilea munte ca înălţime din America de Sud, după Aconcagua – 6.962 de metri. Este considerat un vulcan activ, ultima erupţie cunoscută fiind în urmă cu 1300 de ani. Face parte din Circuitul Seven Volcanoes al celor mai înalţi vulcani de pe fiecare din cele 7 continente. În total la expediție au participat șapte alpiniști: Bogdan Musteață are în palmaresul său de alpinist în munti înalti : Aconcagua 6962 m, cel mai înalt vârf din afara platoului Hymalaian, vârful Elbrus, altitudine 5642, Caucaz Rusia, Vârful Mont Blanc altitudine 4810 m, Alpii Francezi, vârful Damavand altitudine 5610 m – munții Alborz, Iran. Alin Giura are în palmaresul de alpinism în munti înalti urmatoarele realizări: Vârful Pico de Orizaba 5636 metri in 2018, Vârful Kilimanjaro 5895 metri ân 2015, Varful Elbrus 5642 metri în 2014. Ileana Andreescu are în palmares Ararat 5137m în anul 2019, Pico de Orizaba 5636m în anul 2018, Elbrus 5642m în 2017, Damavand 5671m în 2017, Kilimanjaro 5895m în anul 2016 Monica Chiriac are în palmares vârful Damavand altitudine 5610 m – munții Alborz, Iran în anul 2017 Marius Purice are reușite pe Stok Kangri 6153m în anul 2019, Kilimanjaro 5895m în anul 2018 Marius Rusu, vârful Elbrus, altitudine 5642, Caucaz Rusia, în anul 2017 Ovidiu Popescu este organizator de expeditii in munti inalti, instructor sportiv pentru alpinism si escalada, operator de turism – ghid, avand in palmares 52 de ascensiuni reusite in munti inalti