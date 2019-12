Vladimir Beșleagă, la Gala presei: Jurnaliștii sunt autori bestseller de o zi

16:50

Sub ramele ochelarilor rotuzi niște ochi curioși scrutează ecranul unui laptop de ultimă generație. În timp ce degetele mișcă paginile browser-ului încolo și încoace căutând informații, grafice și cifre, timpanele îi zvâcnesc în ritmurile piesei „Are You All Good”, semnată de Breathe. Când concentrarea îi dispare de pe chip, în locul ei apare un fel de lumină bună, soiul acela de energie care inspiră dar și intrigă. Își petrece cele mai multe zile din an într-un oficiu spațios, unde alături de colegii săi dintr-o agenție de publicitată bine cotată la noi, creează concepte de reclame pentru produse pe care oamenii ajung să și le dorească, apoi sunt dispuși să scoată bani din buzunare și să le cumpere. După ce primește satisfacția lucrului bine făcut, visează cum țărmurile se deprind tot mai mult și mult de apă. Iar el odată cu ele.