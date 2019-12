Elevii unei școli din raionul Sângerei au îmbrăcat haine din saci de polietilenă, veselă de unică folosință, peliculă și ziare

09:40

Încă o autospecială închiriată de întreprinderea municipală „Direcția Reparații și Construcții Drumuri” Bălți. Aceasta are o capacitate de aproape 13 metri cubi de gunoi și va costa întreprinderea până la 2 mii de euro lunar. Autospeciala a fost închiriată pentru o perioadă de un an, de la un agent economic din localitate. Șeful DRCD, Iurii Hmarnîi, susține că autospeciala va permite evacuarea gunoiului în timp util. „Acesta are o capacitate cu mult mai mare decât transportul pe care îl avem în întreprinderea nostră, cele de tip „Kamaz”, duceau mai multa aer și aveau o capacitate de doar 8 cuburi și […]