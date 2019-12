(VIDEO) Dodon atenționează agenții economici din Chișinău: „Primarul o să vă rupă capul”

15:50

Robert Lewandowski (31 de ani) are un sezon de excepție și face spectacol în toate competițiile! Polonezul lui Bayern Munchen are mai multe goluri decât meciuri în Bundesliga, dar și în Champions League, și are mai multe reușite decât Leo Messi (32 de ani) și Cristiano Ronaldo (34 de ani) la un loc, relatează digisport.ro. […] Articolul De neoprit! Lewandowski are mai multe goluri decât Messi și Ronaldo la un loc și e lider detașat pentru Gheata de Aur apare prima dată în Cotidianul.