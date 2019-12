(FOTO) Creează împreună cu copilul decorațiuni originale cu tematica sărbătorilor de iarnă!

13:30

Copiii care frecventează grădinițele din capitală vor beneficia de cadouri de Crăciun din partea Primăriei deja din acest an. Anunțul a fost făcut de viceprimara capitalei, Angela Cutasevici, scrie unimedia.info. Potrivit oficialei, aproape 39 de mii de copii din instituțiile preșcolare din municipiu vor beneficia de cadouri de Crăciun, în acest an: „Vineri am avut discuție cu șefii direcțiilor din sectoare, am identificat posibilitățile financiare de a asigura copiii din grădinițe cu daruri de...