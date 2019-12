Horoscop 20 decembrie 2019

19:45

Daca topirea ghetarilor continua in ritmul de azi, aproximativ 400 de milioane de oameni vor fi expusi anual, pana la finele secolului, inundatiilor de coasta. Un grup de 96 de oameni de stiinta din intreaga lume a realizat un studiu care arata care e dimensiunea reala a dezastrului din Groenlanda. Potrivit acestora, Groenlanda a pierdut, incepand cu anul 1992, nu mai putin de 3,8 trilioane de tone de gheata. Viteza cu care se topeste calota glaciara a crescut si ea - de la 33 de miliarde de tone anual (in anii '90), la 254 de miliarde de tone anual (in momentul de fata). "Ca regula generala, pentru fiecare centimetru de crestere globala a nivelului marilor, sase milioane de oameni sunt expusi, pe intreaga planeta, la inundatiile de coasta. Conform tentindelor actuale, topirea ghetarilor din Groenlanda va face ca 100 de milioane de oameni sa fie afectati de inundatii in fiecare an pana la sfarsitul secolului. Per total, prin prisma cresterii nivelurilor tuturor marilor, vorbim de 400 de milioane de oameni. Acestea nu sunt evenimente improbabile sau cu impact mic, se intampla deja si vor fi devastatoare pentru comunitatile de coasta", explica Andrew SHEPHERD - Lead Author Professor. Nu in ultimul rand, mai arata sursa citata, oamenii de stiinta avertizeaza ca, indiferent de masurile luate in prezent pentru a limita incalzirea globala, procesul lent de topire a ghetarilor va continua ani buni de acum inainte.