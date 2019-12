UE a sprijinit crearea modelului 3D pentru Circul din Chișinău. O parte din el urmează să fie renovat

13:30

Sărbătorile de iarnă mereu au o magie aparte, fiecare, chiar dacă nu recunoaște, așteptă o surpriză sub brad. Dacă nu ați reușit deocamdată să cumpărați cadouri de Revelion și aveți dubii ce să procurați rudelor, familiei sau prietenilor, atunci acest articol vă vine în ajutor. Gusturile nu se discută, dar, totuși, am pregătit 13 idei de cadouri pe care să nu le oferiți nimănui, niciodată. Articolul „All I want for Christmas is you…” Lista de 13 anticadouri pentru sărbătorile de iarnă apare prima dată în #diez.