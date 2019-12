„Vreau în Occident, cu părere de rău”

E bine totuşi că asemenea tineri sinceri, insistenţi, perseverenţi cum e directorul SRL „Timpromvit” din Ungheni, Vitalie Enachi, sunt mulţi. • — La ce visaţi acum? • — La o familie sănătoasă, la un viitor luminos, la studii superioare pentru copii, să aibă un scop în viaţă. — Iar cu 20 de ani în urmă? • — La o carieră. Da, la 14 ani visam la aşa ceva, visam să am un combinat de carne. Părinţii mei sunt pedagogi şi la combinat n-au lucrat. Dar nu am reuşit să-l am şi m-am reprofilat. Azi mă ocu...

