Greva foamei la Penitenciarul nr.17 din Rezina

19 detinuti din Penitenciarul din Rezina, condamnati la inchisoare pe viata, care au stat zece zile in greva foamei, au renuntat astazi la actiunea de protest. In toata aceasta perioada, ei cereau ca judecatorii sa-i elibereze conditionat. ”Noua lege privind eliberarea inainte de termen nu ofera claritati in privinta celor condamnati la detentie pe viata”, afirma Administratia de Stat a Penitenciarelor.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Jurnal TV