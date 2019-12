Idei pentru reducerea poverii „miliardului furat”. Cine va culege laurii?

14:20

Guvernul a modificat o hotărâre anterioară astfel încât să fie redeschisă vânătoarea în cinci rezervații naturale, inclusiv în rezervația științifică de tristă faimă vânătorească, politică și morală „Pădurea Domnească”. Cum este motivată și cât de justificată este această dezlegare pentru ceea ce Guvernul numește „reglementare numerică (prin împușcare)” a unor animale în respectivele arii naturale protejate de stat? Punctul de vedere al unui fost ministru al Mediului, Valeriu Munteanu, președinte al partidului Uniunea Salvați Basarabia. Europa Liberă: Așadar, Guvernul Chicu a adoptat o hotărâre prin care permite, în sezonul 2019-2020, reluarea vânătorii în cinci rezervații naturale. În bătaia puștii, potrivit hotărârii de Guvern, urmează să cadă, legal, 127 de mistreți, 117 vulpi și 29 de... șacali. Redeschiderea vânătorii este argumentată de Guvern în primul rând prin necesitatea combaterii pestei porcine, prin suprapopularea ariilor cu mistreții care ar avea – citez aici – „un potențial enorm” de răspândire a acestei molime, cu vulpi care sunt purtătoare de rabie, și șacali care constituie o specie invazivă... Dvs. cum apreciați argumentarea acestei hotărâri? Valeriu Munteanu: „Apariția acestor amendamente sunt eminamente politice care vin ca o comandă de la cei care au vrut să vâneze în aceste rezervații. Din 2012, acolo nu se mai vânează, de la incidentul de la „Pădurea Domnească” și iată că în șapte ani de zile nu s-a întâmplat nimic sub aspectul argumentelor pe care le dă Guvernul: nici rabie, nici suprapopulare, totul a fost ok, dar în fiecare an, și eu spun despre perioada în care am fost eu ministru, existau presiuni ca să fie redeschisă vânătoarea în Pădurea Domnească. eu cunosc foarte bine învățămintele de la această vânătoare, or în calitate de deputat am fost și membru al Comisiei parlamentare pentru investigarea incidentului de la „Pădurea Domnească”. Nu ne-am mișcat deloc din loc.E foarte scurtă memoria colectivă a populației.Din câte vedem, e foarte scurtă memoria colectivă a populației din Republica Moldova, or șapte ani a fost de ajuns pentru ca să ștergem din mentalul colectiv consecințele acestui incident și vedem că iarăși protipendada noastră dorește să se întoarcă acolo cu puști, cu alai în baza unei gândiri feudale pe care o are.Acestea probabil sunt unicele distracții pe care le pot avea mai marii noștri, care mai au și câteva puști acasă”.Europa Liberă: Mistreții și vulpile sunt totuși necuvântătoare mai neaoșe, dar ce se întâmplă cu șacalii? Este invazia lor – dinspre Ucraina și dreapta Prutului - atât de copleșitoare? Este într-adevăr o problemă? Șacalii de pe Prut, iarăși o speculație cu elemente geopolitice.Valeriu Munteanu: „Este iarăși o speculație cu elemente geopolitice. În perioada guvernării comuniste, și dacă o să faceți o căutare pe Google o să vedeți, au existat mai multe intervenții, mai multe știri bazate pe chestii de propagandă, în care spuneau că șacalii și lupii din România au invadat Republica Moldova, după care mergeau pe Prut, luau interviuri de la popor, găseau oameni care noaptea au văzut și tot așa mai departe. Iată pe aceeași logică rămân și acum ancorați.Noi avem un vânător mare, sub mai multe aspecte, în Republica Moldova. Îl cheamă Igor Dodon.Dar au fost puse aceste necuvântătoare în această listă pentru ca să mascheze intenția directă de a merge să vâneze mistreți, or aceasta este ținta mai marilor vânători din Republica Moldova.Eu vreau să vă spun că nu știu cum a apărut această hotărâre de guvern, nu vreau să bag pe nimeni sub tanc, dar mi-au șoptit colegii de la minister că li s-a dat câteva ore ca să scrie hotărâri de guvern și să trimită la aprobare pentru executiv. Noi avem un vânător mare, sub mai multe aspecte, în Republica Moldova. Îl cheamă Igor Dodon.Vom vedea în următoarele zile dacă a fost comanda directă a lui Dodon sau nu.După retragerea în umbră al lui Vladimir Voronin, un alt mare vânător de stat, acesta a rămas cel mai mare vânător din Republica Moldova și vom vedea în următoarele zile dacă a fost comanda directă a lui Dodon sau nu pentru aprobarea acestei hotărâri de guvern și o să vă spun de ce. În discuțiile pe care le-am avut în Parlament, inclusiv la comisie și atunci când am fost ministru, Igor Dodon, atunci în calitatea lui de deputat, spunea că anume la „Pădurea Domnească” a fost foarte bine că a fost interzisă vânătoarea pentru că în primul rând este arie protejată, or în situația în care este arie protejată nu putem să mergem acolo cu halebarda, nu putem să mergem cu toporul să tăiem toată pădurea și nici nu putem să omorâm toate animalele. Este o logică simplă.Și doi, este o zonă de protecție. Să vedem dacă din 2012-2013 i s-a schimbat optica, s-a răzgândit Igor Dodon sau nu”.Europa Liberă: Dezlegare la vânătoare și pentru rezervația științifică „Pădurea Domnească”. Vom lăsa între paranteze acum faptul că pentru unii această decizie a executivului înseamnă un fel de lăsare în banalitate sau în derizoriu a tragediei de acum aproape șapte ani din acea rezervație… Valeriu Munteanu: „Apropo, nu există o hotărâre judecătorească definitivă pe toți cei care au fost implicați. Nu există o aplicare a legii în sensul recomandărilor comisiei de după „Pădurea Domnească”, respectiv în momentul în care a fost aprobată această hotărâre, ne-am întors cu șapte ani în urmă și se repetă iată ciclic această chestie.Societatea noastră nu a avansat, există un grad de toleranță al societății și totul se repetă, iar Dvs. faceți știri și emisiuni la acest subiect și nu cred că există reacții foarte mari în societate”.Europa Liberă: Guvernul însă invocă argumente, reprezentanți ai Societății Vânătorilor susțin că din cauza că autoritățile suflă acum și în iaurt după tragedia de atunci și nu permit vânătoarea, în acea rezervație ar fi un dezastru prin dezechilibrul populației animalelor... Valeriu Munteanu: „Nu există nicio problemă în acest sens, or aceste rezervații sunt o arie pentru cercetările științifice, pentru oamenii de știință care au ultimul cuvânt și nu cei care au pușca în mână și trebuie să organizeze peripluri de vânătoare pentru mai marii Republicii Moldova. Exact aceleași argumente aș putea să găsesc în arhiva mea, exact aceleași argumente mi-au fost aduse și mie atunci când am fost ministru, cu exact același text.Sunt argumente insuficiente și sunt argumente care vin să mascheze această omorâre masivă de animale.Nu s-a schimbat absolut nimic. Probabil, nici categoria de animale care urmau să fie abatorizate și nici numeric nu s-a schimbat deloc.Sunt argumente insuficiente și sunt argumente care vin să mascheze această omorâre masivă de animale care spuneam se va face pentru distracția a câtorva zeci sau poate sute de oficiali din Republica Moldova care vor merge cu pușca în „Pădurea Domnească” și în alte rezervații din Republica Moldova. Demonstrăm încă o dată că statul nostru este așa cum este: înapoiat și feudal”.Europa Liberă: Dvs. spuneți că în cei doi ani de zile cât ați fost ministru al Mediului ați respins cu intransigență presiunile de redeschidere a vânătorii în ariile naturale protejate. Ați invocat în acest sens necesitatea de păstrare și regenerare a faunei sălbatice, care este cea mai săracă din Europa...Trebuie să înțelegem că sunteți în general împotriva vânătorii în Republica Moldova?Valeriu Munteanu: „Sunt doi ani în Republica Moldova când a fost restricționată puternic vânătoarea, în perioada mandatului meu de ministru. Am avut o dispută foarte mare cu vânătorii, au făcut proteste și eu știam foarte exact, având la bază datele științifice, că Republica Moldova are de 4-5 ori mai puțină faună sălbatică decât, de exemplu, la mijlocul anilor 1980, dar de 4-5 ori mai mulți vânători. Iată aici ne putem mândri! Dacă vreți, puteți să aveți un sentiment de mândrie - avem cei mai mulți vânători pe cap de locuitor în întreaga Europa”...Europa Liberă: Circa 15 mii, se pare.Valeriu Munteanu: „15 mii și având în vedere că suntem un teritoriu foarte mic și foarte populat, respectiv avem foarte mulți vânători. An de an încap în Cartea Roșie, sau la fiecare zece ani, fiindcă se publică la fiecare zece ani, încap tot specii noi și noi de faună sălbatică care este exterminată în primul rând de numărul mare de puști care există în Republica Moldova și trebuie să recunosc, există o limită invizibilă dintre vânător de bună credință și braconier în Republica Moldova.Or, omul când iese în câmp și vede că deja de o jumătate de an nu găsește absolut nimic, abatorizează absolut totul... Noi cunoaștem acest lucru, or în calitatea mea de ministru al mediului am avut în subordine și pe cei îndatorați cu supraveghere. Apropo, eu i-am obligat pe cei de la Inspectoratul Ecologic să nu fie și membri ai Societății Vânătorilor”...Europa Liberă: Da, de altfel în nota informativă la proiectul de hotărâre se face referire la „discuții prealabile” cu reprezentanți de la Institutul de Zoologie, de la ANSA, Inspectoratul pentru Protecția Mediului ș.a.m.d. Dvs. susținând în același timp că argumentele oamenilor în știință au fost călcate în picioare... La argumentele cui vă refereați Dvs.?Valeriu Munteanu: „Suntem în situația în care de mai mulți ani, exact aceleași persoane care sunt angajați de Societatea Vânătorilor și Pescarilor sunt angajați și la Academia de Știință. Respectiv, dumnealor în dubla lor calitate vin și primesc un salariu și mănâncă o pâine de la Societatea Vânătorilor și Pescarilor și vin de dimineață la Academia de Știință, după masă - la Societatea Vânătorilor și Pescarilor și se dedublează, dumnealor spun cât este de bine să extermini prin împușcare animalele din Republica Moldova.De mai mulți ani, exact aceleași persoane care sunt angajați de Societatea Vânătorilor și Pescarilor sunt angajați și la Academia de Știință.Din păcate, societatea noastră este rudimentară și o să vă spun de ce. Marea majoritate a societății privesc fauna sălbatică doar ca obiect al vânătorii. În Canada, în alte țări, fauna sălbatică congenital are gândirea că ea este parte a naturii și a oamenilor cu toți împreună și va fi foarte prietenoase. Va ieși pe stradă, pe șosea, va fi foarte prietenoasă. La noi, dacă există între două sate doi iepuri, aceștia se vor ascunde foarte departe, fiindcă frica lor este că va veni o pușcă să-i împuște și asta el știe de la bunelul și străbunicul lui. Iată cam asta în termeni foarte scurți este gândirea noastră. Seamănă fauna sălbatică și ADN-ul său cu temperatura generală din societatea noastră. Eu mi-am propus și-mi propun în continuare să lupt cu acest fenomen”.