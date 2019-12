Premierul Chicu: Guvernul va susține proiectele de dezvoltare instituțională a UTM

06:00

Colectia dumneavoastra de plante de interior a ajuns sa ocupe toate pervazele din casa, si totusi sunteti mereu tentat sa luati noi ghivece. Puteti sa cedati tentatiei, pentru ca sunt mai multe plante de interior care cresc la lumina slaba si pot fi asadar amplasate fara probleme oriunde in alta parte in camera. Va dam in continuare cateva exemple ...