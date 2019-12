REPERTORIUL săptămânal la Teatrul National "Mihai Eminescu" 23-29 decembrie

07:40

Camera Reprezentanților a dat miercuri (joi dimineață, ora României) un vot istoric. După mai bine de zece ore de dezbateri, majoritatea aleșilor americani au decis adoptarea celor două articole prin care președintele Donald Trump este pus sub acuzare, prin care este deschisă calea către destituirea lui, ce urmează a fi confirmată în urma votului care va fi dat în luna ianuarie de Congres, dominat însă de republicani.Actualizare 3:53. A fost adoptat și al doilea articol de punere sub acuzare a lui Donald Trump, cu 229 voturi „pentru” la 198 „împotrivă”. Acuzaţia a fost de obstrucţionare a Congresului, rezultată din încercările liderului de la Casa Albă de a împiedica investigarea acestui scandal prin instrucţiuni date unor actuali şi foşti membri ai administraţiei americane de a nu coopera în anchetă.Actualizare 3:43. A fost atins pragul necesar (216 voturi) și în privința articolului prin care președintele american este acuzat de obstrucţionarea Congresului.Actualizare 3:34. Primul articol a fost adoptat! Au fost 230 de voturi „pentru” și 197 „împotrivă”. Aleșii americani au decis, prin majoritate, că Donald Trump se face vinovat de 'abuz de putere' pentru că ar fi condiţionat un ajutor militar de 400 de milioane de dolari pentru Ucraina şi o primire a preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Albă de reluarea investigării fiului lui Biden.Urmează votul în privința articolului privind 'obstrucţionarea Congresului'.Actualizare 3:23. A fost îndeplinit numărul de voturi minime pentru punerea sub acuzare a președintelui, în cazul primului articol, cel de abuz de putere. Votul continuă.